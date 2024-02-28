Усопших будут возить из Серова в другой город

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Закрытие произошло с 28 февраля, с этой даты маршрутизация будет осуществляться в Краснотурьинск. Об этом сообщили в больнице.
Ранее сообщалось, что тагильскую школу №33 отремонтирует местная организация. Фирма ЗАО «Стройкомплекс» выиграла тендер. Работы должны будут начаться уже весной.
Все работы подрядная организация обязалась проделать до 30 июня следующего года. На этот период школьников распределят по разным учебным учреждениям.