tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В Серове закрылось на капремонт отделение патологоанатомов

Усопших будут возить из Серова в другой город

28 февраля 2024, 06:28
Фото: 1MI

В Серове закрылось на капремонт отделение патологоанатомов

В Серове закрыто отделение патологоанатомов в Серовской горбольнице. Там будет проводиться капитальный ремонт.

Закрытие произошло с 28 февраля, с этой даты маршрутизация будет осуществляться в Краснотурьинск. Об этом сообщили в больнице.

Ранее сообщалось, что тагильскую школу №33 отремонтирует местная организация. Фирма ЗАО «Стройкомплекс» выиграла тендер. Работы должны будут начаться уже весной.

Все работы подрядная организация обязалась проделать до 30 июня следующего года. На этот период школьников распределят по разным учебным учреждениям.

Капремонт тагильской школы №70 начнется в апреле
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Свердловской области накопили долгов за капремонт на 250 млнКапремонт моста через реку Иса под Нижним Тагилом начнут контролироватьВ Дзержинском дворце детского творчества в Нижнем Тагиле предстоит капремонт крыши
#Общество#Больница#Серов#Капремонт#Екатеринбург#Фонд капремонта#Отделение#Дарья Сорокина
Подпишитесь
«Многие не верят»: как отмечают день рождения родившиеся 29 февраля тагильчане
Сегодня, 04:50
Утечка? В Нижнем Тагиле сероводород зашкалил 20 раз в течение четырех дней при НМУ
Вчера, 15:46
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
26 февраля, 09:48
Оставался день до дня рождения: в ДТП с лосем под Нижним Тагилом погиб волейболист
Сегодня, 04:21
Жители Нижнего Тагила пожаловались на кучи снега около ТЦ «Малина»
Сегодня, 03:13
Проект новой котельной на Руше в Нижнем Тагиле обойдется в 1,5 млн рублей
Вчера, 09:21