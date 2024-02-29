В малых городах России планируют сделать особые условия ипотеки

Путин пообещал, что будут поддержаны проекты территорий под застройку и возведение новых жилых домов там, где уровень социально-экономического развития недостаточно развит. При том рядом с новостройками должна быть вся инфраструктура. Для этого будет направлено 120 миллиардов рублей.