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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В России разработают особые условия семейной ипотеки для жителей малых городов

В малых городах России планируют сделать особые условия ипотеки

29 февраля 2024, 13:23
Фото: 1MI

В России разработают особые условия семейной ипотеки для жителей малых городов

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что нужно предоставить особые условия ипотеки жителям малых городов, а также в тех регионах России, где строится не так много жилья.

Президент обратился к Правительству и поручил рассмотреть особые условия семейной ипотеки для регионов страны, а также для небольших городов, где строится мало новых домов.

Путин пообещал, что будут поддержаны проекты территорий под застройку и возведение новых жилых домов там, где уровень социально-экономического развития недостаточно развит. При том рядом с новостройками должна быть вся инфраструктура. Для этого будет направлено 120 миллиардов рублей.

Также президент во время доклада сообщил о новом нацпроекте, который будет создан в России. Он называется «Семья» и направлен на улучшение жизни граждан страны.

«Семейную ипотеку» ждут изменения
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#Экономика#Россия#Владимир Путин#Город#Банк#Ипотека#Екатеринбург#Евгения Сафина#Послание к Федеральному собранию#Платеж
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