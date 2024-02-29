В малых городах России планируют сделать особые условия ипотеки

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Президент обратился к Правительству и поручил рассмотреть особые условия семейной ипотеки для регионов страны, а также для небольших городов, где строится мало новых домов.
Путин пообещал, что будут поддержаны проекты территорий под застройку и возведение новых жилых домов там, где уровень социально-экономического развития недостаточно развит. При том рядом с новостройками должна быть вся инфраструктура. Для этого будет направлено 120 миллиардов рублей.
Также президент во время доклада сообщил о новом нацпроекте, который будет создан в России. Он называется «Семья» и направлен на улучшение жизни граждан страны.