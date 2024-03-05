Как узнать год постройки дома и зачем это нужно

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Все специалисты по недвижимости знают, что знать год строительства недвижимого имущества необходимо, поскольку этот вопрос тесно связан с ценой на вторичку.
Гендиректор АН «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева пояснила NEWIA.ru, что год строительства дома сильно отражается на цене на недвижимость — чем старше дом, тем дешевле эта квартира должна стоить.
Также это важно в вопросе одобряемости ипотечного кредитования. Ведь банки неохотно дают займ, если в залог отдается старая квартира. Получить ипотеку на квартиры в домах, которым более 50 лет, очень сложно. Тоже самое касается квартир с износом более 40-50%.
Кроме того, зная год постройки, можно определить, что это за дом — «хрущевка», «сталинка» и так далее. Данные о годе постройки обозначены в ЕГРН, а также в техпаспорте. Уточнить эти данные можно и на портале Росреестра, либо в ГИС «ЖКХ».
Ранее сообщалось, что 3 млрд рублей будет направлено на расселение аварийного жилья в Свердловской области.