Как узнать год постройки дома и зачем это нужно

Кроме того, зная год постройки, можно определить, что это за дом — «хрущевка», «сталинка» и так далее. Данные о годе постройки обозначены в ЕГРН, а также в техпаспорте. Уточнить эти данные можно и на портале Росреестра, либо в ГИС «ЖКХ».