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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

На яму на улице Белинского пожаловались жители Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга боятся провалиться в яму

13 марта 2024, 13:04
Фото: Е1

На яму на улице Белинского пожаловались жители Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга пожаловались на траншею по улице Белинского. Она образовалась в ходе раскопок.

Яма находится около дома №165б. Она огорожена металлической сеткой, а весомая часть канавы просто открыта. Некоторые екатеринбуржцы выразили опасения в связи с тем, что туда можно провалиться, особенно в темное время суток. Об этом сообщает Е1.

Кроме того, вдоль траншеи находится скользкий тротуар. Такую ситуацию прохожие назвали «ловушкой».

Ранее сообщалось, что на плотине в Нижнем Тагиле был проведен ямочный ремонт холодным асфальтом. Работы проводились ночью, чтобы не мешать автомобилистам.

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#Происшествия#Свердловская область#Опасность#Яма#Раскопки#Канава#Ловушка#18+#Екатеринбург#Траншея#Дарья Сорокина#Скользкий тротуар
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