Жители Екатеринбурга боятся провалиться в яму

Яма находится около дома №165б. Она огорожена металлической сеткой, а весомая часть канавы просто открыта. Некоторые екатеринбуржцы выразили опасения в связи с тем, что туда можно провалиться, особенно в темное время суток. Об этом сообщает Е1.