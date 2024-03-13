Жители Екатеринбурга боятся провалиться в яму

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Яма находится около дома №165б. Она огорожена металлической сеткой, а весомая часть канавы просто открыта. Некоторые екатеринбуржцы выразили опасения в связи с тем, что туда можно провалиться, особенно в темное время суток. Об этом сообщает Е1.
Кроме того, вдоль траншеи находится скользкий тротуар. Такую ситуацию прохожие назвали «ловушкой».
Ранее сообщалось, что на плотине в Нижнем Тагиле был проведен ямочный ремонт холодным асфальтом. Работы проводились ночью, чтобы не мешать автомобилистам.