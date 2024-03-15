Выборы президента, дешевая охрана, глыба льда, неудачливый вор и «безнал» в автобусах

Мужчина попытался вскрыть водомат в поселке под Нижним Тагилом, чтобы разжиться мелочью. Он провозился около 15 минут, но так ничего и не добился, только разворотил корпус автомата. Его манипуляции запечатлела камера видеонаблюдения. Запись уже изучают в полиции, а хозяин сетует, что придется раскошелиться на 50 тысяч рублей, чтобы починить агрегат.