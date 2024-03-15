Выборы президента, дешевая охрана, глыба льда, неудачливый вор и «безнал» в автобусах

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Published Сегодня, 16:31
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В Нижнем Тагиле в 8 утра 15 марта открылись избирательные участки. Тагильчане вместе со всеми россиянами в течение трех дней будут голосовать за нового президента Российской Федерации. Избирательные участки начали наполняться с самого утра. Жителям города помогали сотрудники УИКов. На один из избирательных участков для участия в голосовании приехал мэр города Владислав Пинаев вместе с отцом, женой и двумя детьми.
В тагильской школе №12 определился подрядчик, который будет охранять здание в течение ближайших нескольких лет — ООО «Частная охранная организация „Вымпел“». Изначальная цена контракта составляла 6,8 млн рублей, однако в ходе торгов сумма снизилась почти на половину. В конкурсе приняли участие шесть организаций. Новый подрядчик приступит к исполнению обязанностей 1 апреля.
В Екатеринбурге огромная глыба льда упала на трехлетнего малыша. ЧП произошло на улице Широкореченской. Мальчика сразу же отвезли в одну из городских больниц, где ему диагностировали черепно-мозговую травму. Ребенок находится в состоянии средней тяжести, однако угрозы жизни нет.
Мужчина попытался вскрыть водомат в поселке под Нижним Тагилом, чтобы разжиться мелочью. Он провозился около 15 минут, но так ничего и не добился, только разворотил корпус автомата. Его манипуляции запечатлела камера видеонаблюдения. Запись уже изучают в полиции, а хозяин сетует, что придется раскошелиться на 50 тысяч рублей, чтобы починить агрегат.
Безналичная оплата проезда в тагильских автобусах начнет действовать с 1 апреля, когда будут заключены договоры с новыми перевозчиками. Они будут работать по новым стандартам и проблем с оплатой проезда по карте в городе не будет. Пока же «безнал» действует только на семи городских автобусных маршрутах.