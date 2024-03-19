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У жителя Екатеринбурга забрали элитный коттедж и землю из-за долгов

У жителя Екатеринбурга забрали элитный коттедж и землю из-за долгов

19 марта 2024, 06:12
Фото: 1MI
У мужчины из Екатеринбурга арестовали коттедж вместе с участком земли. Причиной тому стал долг в размере 15 миллионов рублей.

У екатеринбуржца имелись задолженности перед юрлицом и кредитной организацией. Так как дом не является его единственным жильем, приставы смогли эту недвижимость арестовать, рассказали в пресс-службе региональной УФССП.

Дом вместе с участком оценят и отдадут на реализацию в Росимущество. После того, как они будут проданы на торгах, на вырученные деньги погасят задолженности горожанина.

Напомним, в Свердловской области суд конфисковал у местного жителя автомобиль за повторное вождение в пьяном виде. При этом мужчине запретили садиться за руль на протяжении четырех лет.

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#Общество#Деньги#Долги#Арест#Коттедж#Аукцион#Приставы#Земля#Имущество#Земельный участок#Росимущество#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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