У жителя Екатеринбурга забрали элитный коттедж и землю из-за долгов

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
У екатеринбуржца имелись задолженности перед юрлицом и кредитной организацией. Так как дом не является его единственным жильем, приставы смогли эту недвижимость арестовать, рассказали в пресс-службе региональной УФССП.
Дом вместе с участком оценят и отдадут на реализацию в Росимущество. После того, как они будут проданы на торгах, на вырученные деньги погасят задолженности горожанина.
Напомним, в Свердловской области суд конфисковал у местного жителя автомобиль за повторное вождение в пьяном виде. При этом мужчине запретили садиться за руль на протяжении четырех лет.