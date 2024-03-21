Автомобилиста в Нижнем Тагиле привлекут к ответственности за перегороженный тротуар

Так, по словам тагильчанки, из-за оставленного автомобиля она не смогла пройти по тротуару вместе с коляской. В автоинспекции проведут проверку по факту инцидента. Водителю грозит штраф в размере 1000 рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.