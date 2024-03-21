Автомобилиста в Нижнем Тагиле привлекут к ответственности за перегороженный тротуар

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:37
Горожанин припарковался на тротуаре набережной Тагильского пруда. Из-за этого пешеходам пришлось перелезать через кучи снега, чтобы обойти машину, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Так, по словам тагильчанки, из-за оставленного автомобиля она не смогла пройти по тротуару вместе с коляской. В автоинспекции проведут проверку по факту инцидента. Водителю грозит штраф в размере 1000 рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, в Серове местная жительница сбила мужчину, который пытался помешать ей припарковаться. Известно, что это были супруги, между который произошел конфликт.