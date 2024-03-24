Черная пятница, тагильчане в «Крокусе», мемориал, храбрая медсестра и снег с дождем

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
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Люди, которые купили билеты на концерт группы «Пикник» 22 марта и приехали с надеждой хорошо провести вечер перед выходными, и не подозревали, что спустя полчаса они окажутся в эпицентре бойни. Задыхаясь от дыма, прячась в разных закутках, за колоннами, за креслами, они, как могли, пробирались к выходу. Выбраться удалось не всем. 137 погибших и более 150 пострадавших — таковы официальные цифры на вечер воскресенья, 24 марта. Черная пятница в «Крокус сити холле» отзывается болью в сердце каждого россиянина. Подробности страшного вечера редакция TagilCity.ru собрала в отдельном сюжете.
В день трагедии в «Крокус сити холле» находились жители Нижнего Тагила — участники соревнований по бальным танцам, их тренеры и сопровождающие. Тагильчанам повезло: свою программу они исполнили утром. Вечером также планировалось их выступление, однако из-за экстренной ситуации соревнования отменили. Представители команды вышли на связь с представителем TagilCity.ru вечером 22 марта и рассказали, что с ними все в порядке, они ждут свой рейс в аэропорту.
После трагедии 22 марта стихийные мемориалы возникли во всех городах России. Не остались в стороне от общей боли России и жители Нижнего Тагила. Мемориалы возникли в нескольких районах города — у памятника Черепановым на Театральной площади, на Вагонке. Третий мемориал горожане организовали около вокзала. Люди приносили свечи, цветы и мягкие игрушки.
В Новоуральске 68-летняя медсестра проявила настоящий героизм и спасла из огня 26 пациентов наркологического отделения местной больницы. Пожар начался ночью. Ольга Алексеевна, почувствовав запах дыма, начала будить людей и направлять их к выходу. Вновь и вновь возвращалась она в палаты, пока не вывела всех. В машине храбрая женщина потеряла сознание, ее срочно отправили в больницу. Оказалось, что у Ольги Алексеевны обожжено 25% тела.
Последняя неделя марта не принесет жителям Нижнего Тагила долгожданное весеннее тепло. Вместо солнышка и голубого неба синоптики обещают снег с дождем и сильный ветер. А 28 марта стоит ожидать сильный снегопад.