Черная пятница, тагильчане в «Крокусе», мемориал, храбрая медсестра и снег с дождем

Люди, которые купили билеты на концерт группы «Пикник» 22 марта и приехали с надеждой хорошо провести вечер перед выходными, и не подозревали, что спустя полчаса они окажутся в эпицентре бойни. Задыхаясь от дыма, прячась в разных закутках, за колоннами, за креслами, они, как могли, пробирались к выходу. Выбраться удалось не всем. 137 погибших и более 150 пострадавших — таковы официальные цифры на вечер воскресенья, 24 марта. Черная пятница в «Крокус сити холле» отзывается болью в сердце каждого россиянина. Подробности страшного вечера редакция TagilCity.ru собрала в отдельном сюжете.