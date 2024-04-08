Свердловские спасатели поехали в Курганскую область бороться с паводком

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Все они — работники пожарно-спасательной части Екатеринбурга, отметили в свердловском МЧС.
На работу под Курган они отправились на семи спецмашинах. С собой у них есть вся необходимая техника, а также оборудование.
Напомним, что в Курганской области из-за паводка под риском находятся 62 населенных пункта. Их может подтопить.
Напомним, что в Оренбургскую область, где сейчас наблюдается подтопление тысяч домов, из Екатеринбурга отправят 20-тонную фуру с питьевой водой.