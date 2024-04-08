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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Спасатели Свердловской области будут бороться с паводками под Курганом

Свердловские спасатели поехали в Курганскую область бороться с паводком

8 апреля 2024, 14:03
Фото: 1MI

Спасатели Свердловской области будут бороться с паводками под Курганом

В Курганскую область для борьбы с паводками поехали 46 спасателей Свердловской области.

Все они — работники пожарно-спасательной части Екатеринбурга, отметили в свердловском МЧС.

На работу под Курган они отправились на семи спецмашинах. С собой у них есть вся необходимая техника, а также оборудование.

Напомним, что в Курганской области из-за паводка под риском находятся 62 населенных пункта. Их может подтопить.

Напомним, что в Оренбургскую область, где сейчас наблюдается подтопление тысяч домов, из Екатеринбурга отправят 20-тонную фуру с питьевой водой.

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#Происшествия#Свердловская область#Спасатели#Паводок#Техника#Оборудование#Курганская область#18+#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина#МЧС России
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