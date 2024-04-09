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Приставы закрыли ДК «Химмаш» в Екатеринбурге

Приставы закрыли ДК «Химмаш» в Екатеринбурге

9 апреля 2024, 09:31
Фото: 1MI
Работа ДК «Химмаш» в Екатеринбурге была приостановлена судебными приставами на 30 дней. Причиной стали нарушения пожарной безопасности. Вход уже опечатан.

В пресс-сдужбе регионального УФССП рассказали, что сделано это для того, чтобы предотвратить угрозы жизни и здоровью людей.

Руководство ДК также было уведомлено, что при неисполнении судебного решения придется заплатить исполнительский сбор, а также понести дополнительную ответственность за нарушение требований.

Напомним, ранее в «НТЭСК» сообщили, что некоторые коллективные сады в Нижнем Тагиле рискуют остаться без электричества. Причиной стали долги.

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#Экономика#Закрытие#Приставы#Нарушения#ФССП#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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