Приставы закрыли ДК «Химмаш» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В пресс-сдужбе регионального УФССП рассказали, что сделано это для того, чтобы предотвратить угрозы жизни и здоровью людей.
Руководство ДК также было уведомлено, что при неисполнении судебного решения придется заплатить исполнительский сбор, а также понести дополнительную ответственность за нарушение требований.
Напомним, ранее в «НТЭСК» сообщили, что некоторые коллективные сады в Нижнем Тагиле рискуют остаться без электричества. Причиной стали долги.