Космонавт из Серова стал Героем России

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В этот же день Ордена Гагарина удостоился екатеринбуржец Сергей Прокопьев. Постановление о этом размещено на портале правовой информации.
Напомним, что 12 апреля в стране празднуется День космонавтики. А вчера, 11 апреля, в Амурской области прошел первый пуск ракеты «Ангара — А5». Это мероприятие посетил тагильский депутат Дмитрий Скоропупов. Все системы для ракеты бизготовили на свердловском «Уралкриомаше».
Также ранее стало известно, что в регионе стало больше вакансий в сфере космонавтики.