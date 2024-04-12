Космонавт из Серова стал Героем России

Напомним, что 12 апреля в стране празднуется День космонавтики. А вчера, 11 апреля, в Амурской области прошел первый пуск ракеты «Ангара — А5». Это мероприятие посетил тагильский депутат Дмитрий Скоропупов. Все системы для ракеты бизготовили на свердловском «Уралкриомаше».