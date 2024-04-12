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Updated Сегодня, 10:14

Путин присвоил космонавту из Серова звание Героя России

Космонавт из Серова стал Героем России

12 апреля 2024, 10:12
Фото: «Комсомольская правда»

Путин присвоил космонавту из Серова звание Героя России

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Андрею Федяеву из Серова. Также это звание получил еще один космонавт — Дмитрий Петелин.

В этот же день Ордена Гагарина удостоился екатеринбуржец Сергей Прокопьев. Постановление о этом размещено на портале правовой информации.

Напомним, что 12 апреля в стране празднуется День космонавтики. А вчера, 11 апреля, в Амурской области прошел первый пуск ракеты «Ангара — А5». Это мероприятие посетил тагильский депутат Дмитрий Скоропупов. Все системы для ракеты бизготовили на свердловском «Уралкриомаше».

Также ранее стало известно, что в регионе стало больше вакансий в сфере космонавтики.

Жители Свердловской области стали чаще изучать историю освоения космоса
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