tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Больницу в Богдановиче проверят из-за плохого состояния инфекционного отделения

Больницу в Богдановиче проверят из-за плохого состояния инфекционного отделения

17 апреля 2024, 06:25
Фото: 1MI
В больнице Богдановича будет проведена прокурорская проверка в связи с информацией о плохом содержании инфекционного отделения.

Известно, что в «инфекционке» нет свежего ремонта, а также не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы в палатах, медкабинетах и других помещениях отделения, рассказали в пресс-службе регионального надзорного органа.

По факту имеющейся информации прокуратура организовала проверку в отделении. По ее результатам сотрудники ведомства дадут оценку соблюдения администрацией медучреждения закона о здравоохранении и прав пациентов. Также будут приняты соответствующие меры.

Напомним, в травмпункте больницы №1 в Нижнем Тагиле пройдет капитальный ремонт. Его планируют начать летом 2024 года.

Прокуратура начала проверку после происшествия в шахте «Кальинская» в Североуральске
Узнать подробнее
Читайте также:
Плита с памятника Режевским умельцам упала на 3-летнюю девочкуСемеро подростков в Каменске-Уральском избили сироту из-за его длинных волосДетский сад в Тюмени выплатит более 150 тысяч девочке за травму головы
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Больница#Прокуратура#Ремонт#Богданович#ЧП#Жалобы#18+#Екатеринбург#Инцидент#Отделение
Подпишитесь
Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?
Сегодня, 05:26
Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
Сегодня, 07:31
Стало известно, кто виноват в смерти молодой журналистки из Нижнего Тагила
15 апреля, 12:06
Чем занимались бандиты в Нижнем Тагиле в 1990-е и 2000-е годы?
15 апреля, 14:12
Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде
Сегодня, 03:30
Дожди и мокрый снег придут в Свердловскую область
Сегодня, 05:46
"