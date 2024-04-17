Больницу в Богдановиче проверят из-за плохого состояния инфекционного отделения

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Известно, что в «инфекционке» нет свежего ремонта, а также не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы в палатах, медкабинетах и других помещениях отделения, рассказали в пресс-службе регионального надзорного органа.
По факту имеющейся информации прокуратура организовала проверку в отделении. По ее результатам сотрудники ведомства дадут оценку соблюдения администрацией медучреждения закона о здравоохранении и прав пациентов. Также будут приняты соответствующие меры.
Напомним, в травмпункте больницы №1 в Нижнем Тагиле пройдет капитальный ремонт. Его планируют начать летом 2024 года.