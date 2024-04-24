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Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Две кражи произошли в магазинах Екатеринбурга

Воры обокрали магазины в Екатеринбурге на 40 тысяч

24 апреля 2024, 07:47
Фото: 1MI

Две кражи произошли в магазинах Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на кражи в продуктовых магазинах. Она утверждает, что первая кража произошла в «Магните» на улице Черепанова, а вторая — в «Верном» на Николая Никонова.

Девушка утверждает, что сумма ущерба — около 40 тысяч, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».

Насколько наглость человеческая может быть безгранична. Два разных дня, два разных магазина, — возмутилась девушка.

Она утверждает, что написано заявление в полицию. Один возможный подозреваемый засветился на записях камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на Вагонке обокрали пункт Wildberries.

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