Воры обокрали магазины в Екатеринбурге на 40 тысяч

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Девушка утверждает, что сумма ущерба — около 40 тысяч, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».
Насколько наглость человеческая может быть безгранична. Два разных дня, два разных магазина, — возмутилась девушка.
Она утверждает, что написано заявление в полицию. Один возможный подозреваемый засветился на записях камер видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на Вагонке обокрали пункт Wildberries.