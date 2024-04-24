Воры обокрали магазины в Екатеринбурге на 40 тысяч

Две кражи произошли в магазинах Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на кражи в продуктовых магазинах. Она утверждает, что первая кража произошла в «Магните» на улице Черепанова, а вторая — в «Верном» на Николая Никонова.