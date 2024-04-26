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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:20

15 тонн какао-бобов привезли в Екатеринбург

15 тонн какао-бобов привезли в Екатеринбург

26 апреля 2024, 06:18
Фото: Уральское таможенное управление
В Екатеринбург поступила первая партия како-бобов в 2024 году.

Данной продукции прибыло в регион в 2,5 раза больше в сравнении с 2022 годом. Партию поставили местному предпринимателю, который занимается поставкой какао-продуктов для кондитеров и мест общественного питания, рассказал глава уральской таможни Алексей Фролов.

Продукция прошла специальную проверку на соблюдение качества. Какао-бобы уже пустили в оборот. Следующую поставку планируют в конце лета — начале осени 2024 года.

Напомним, в Екатеринбурге привезли клубнику, которая оказалась заражена вредителем. После специальной обработки ягоды допустят к продаже.

Первая партия арбузов появилась в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Общество#Таможня#Качество#Продукция#Партия#Поставка#Продажа#Продукты питания#Оборот#Екатеринбург#Тонны#Какао-бобы
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