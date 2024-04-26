15 тонн какао-бобов привезли в Екатеринбург

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Данной продукции прибыло в регион в 2,5 раза больше в сравнении с 2022 годом. Партию поставили местному предпринимателю, который занимается поставкой какао-продуктов для кондитеров и мест общественного питания, рассказал глава уральской таможни Алексей Фролов.
Продукция прошла специальную проверку на соблюдение качества. Какао-бобы уже пустили в оборот. Следующую поставку планируют в конце лета — начале осени 2024 года.
Напомним, в Екатеринбурге привезли клубнику, которая оказалась заражена вредителем. После специальной обработки ягоды допустят к продаже.