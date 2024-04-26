15 тонн какао-бобов привезли в Екатеринбург

Данной продукции прибыло в регион в 2,5 раза больше в сравнении с 2022 годом. Партию поставили местному предпринимателю, который занимается поставкой какао-продуктов для кондитеров и мест общественного питания, рассказал глава уральской таможни Алексей Фролов.