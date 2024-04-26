Прохожие в Березовском спасли ребенка-инвалида из горящей квартиры

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
У ребенка в день ЧП поднялась температура, и его мама ушла в аптеку за лекарствами. Когда она вернулась домой спустя полчаса, квартира была задымлена, а сына нигде не было, пишет Е1.
В это время домой приехал отец ребенка. Родители вместе искали мальчика и в какой-то момент услышали его крик с улицы. Выяснилось, что когда вспыхнул огонь, ребенок открыл окно на кухне и хотел вылезти наружу, однако он не смог из-за решетки на окне.
Двое прохожих, заметив дым из окна и ребенка, сняли решетку и вытащили его на улицу. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. Ребенок объяснить ничего не смог, так как из-за инвалидности он не разговаривает.
Он получил небольшие ожоги на шее и пальцах и провел некоторое время в больнице. Семья временно проживает у родственников, а в квартире делает ремонт. Мама мальчика рассказала, что мужчин, которые его спасли, она не успела поблагодарить, но хочет с ними встретиться.
Напомним, 21 апреля 2024 года в Екатеринбурге случился пожар в многоэтажке. Пожарные эвакуировали шесть человек, еще 50 жильцов смогли покинуть дом самостоятельно.