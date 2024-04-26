Прохожие в Березовском спасли ребенка-инвалида из горящей квартиры

Он получил небольшие ожоги на шее и пальцах и провел некоторое время в больнице. Семья временно проживает у родственников, а в квартире делает ремонт. Мама мальчика рассказала, что мужчин, которые его спасли, она не успела поблагодарить, но хочет с ними встретиться.