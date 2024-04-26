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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Пьяный житель Ирбита сел за руль и был пойман

Пьяного мужчину поймали за рулем в Ирбите

26 апреля 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney

Пьяный житель Ирбита сел за руль и был пойман

В Ирбите сотрудники ГИБДД поймали нарушителя ПДД. 43-летний водитель иномарки Mitsubishi ехал за рулем пьяным. Его исключили из процесса движения.

Сотрудники ДПС остановили машину, чтобы проверить документы. Им показалось, что водитель пьян. Мужчина и сам не отрицал этого факта. Он сказал, что только что выпил со знакомыми, отметили в Госавтоинспекции.

Освидетельствование показало, что свердловчанин пьян. Был составлен протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, мужчину отстранили от управления машиной. Авто отправили на спецстоянку, дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель гнался от сотрудников ГИБДД и влетел в иномарку в Екатеринбурге.

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#Дарья Сорокина#ГИБДД#Суд#Протокол#Криминал#Ирбит#Mitsubishi#ПДД#Документы#Пьяный водитель#ДПС#18+#Екатеринбург#КоАП РФ
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