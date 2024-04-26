Пьяного мужчину поймали за рулем в Ирбите

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Сотрудники ДПС остановили машину, чтобы проверить документы. Им показалось, что водитель пьян. Мужчина и сам не отрицал этого факта. Он сказал, что только что выпил со знакомыми, отметили в Госавтоинспекции.
Освидетельствование показало, что свердловчанин пьян. Был составлен протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, мужчину отстранили от управления машиной. Авто отправили на спецстоянку, дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель гнался от сотрудников ГИБДД и влетел в иномарку в Екатеринбурге.