Пьяного мужчину поймали за рулем в Ирбите

Сотрудники ДПС остановили машину, чтобы проверить документы. Им показалось, что водитель пьян. Мужчина и сам не отрицал этого факта. Он сказал, что только что выпил со знакомыми, отметили в Госавтоинспекции.



Освидетельствование показало, что свердловчанин пьян. Был составлен протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, мужчину отстранили от управления машиной. Авто отправили на спецстоянку, дело направлено в суд.