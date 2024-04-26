В Нижнем Тагиле глухих пассажиров начнут оповещать об остановках

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала перевозчиков соблюдать права людей с ограниченными возможностями здоровья — инвалидов по слуху, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ходе проверки инспекторы выявили, что слабослышащим пациентам в городском транспорте трудно ориентироваться в остановках, так как нет системы визуального оповещения. Представление об устранении нарушений было вынесено в адрес «Легиона-НТ», «Салдинских автоуслуг» и ООО «Фирма ТАС».
Перевозчики должны будут устранить нарушения в срок от шести («Легион-НТ») до девяти месяцев («Фирма ТАС», «Салдинские автоуслуги»).
Ранее в Нижнем Тагиле пансионат «Милый дом» признали опасным для проживания инвалидов и пожилых.