В Нижнем Тагиле глухих пассажиров начнут оповещать об остановках

В ходе проверки инспекторы выявили, что слабослышащим пациентам в городском транспорте трудно ориентироваться в остановках, так как нет системы визуального оповещения. Представление об устранении нарушений было вынесено в адрес «Легиона-НТ», «Салдинских автоуслуг» и ООО «Фирма ТАС».