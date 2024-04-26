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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

В Тагиле перевозчиков обязали оповещать об остановках глухих пасажиров

В Нижнем Тагиле глухих пассажиров начнут оповещать об остановках

26 апреля 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney

В Тагиле перевозчиков обязали оповещать об остановках глухих пасажиров

В городском транспорте Нижнего Тагила появится система оповещения об остановках для пассажиров, имеющих проблемы со слухом.

В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала перевозчиков соблюдать права людей с ограниченными возможностями здоровья — инвалидов по слуху, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки инспекторы выявили, что слабослышащим пациентам в городском транспорте трудно ориентироваться в остановках, так как нет системы визуального оповещения. Представление об устранении нарушений было вынесено в адрес «Легиона-НТ», «Салдинских автоуслуг» и ООО «Фирма ТАС».

Перевозчики должны будут устранить нарушения в срок от шести («Легион-НТ») до девяти месяцев («Фирма ТАС», «Салдинские автоуслуги»).

Ранее в Нижнем Тагиле пансионат «Милый дом» признали опасным для проживания инвалидов и пожилых.

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