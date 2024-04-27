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Published Сегодня, 13:36

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Updated Сегодня, 13:38

Аграрный университет заплатит 300 тысяч рублей за несоблюдение пожарной безопасности

Аграрный университет заплатит 300 тысяч рублей за несоблюдение пожарной безопасности

27 апреля 2024, 13:36
Фото: Изображение Midjourney
Аграрный университет заплатит 300 тысяч рублей штрафа за несоблюдение пожарной безопасности. Проверка состоялась в общежитии института, которое находится на улице Июльской.

Там проверяющие обнаружили ряд противопожарных нарушений. Например, ширина выхода для эвакуации оказалась не соответствовавшей нормам, а также ряд других серьезных недочетов. Из-за этого в случае пожара была бы затруднена эвакуация людей. Был составлен протокол со штрафом в 300 тысяч.

Ректор института пожаловался в Свердловский облсуд и попросил отменить штрафные санкции. В жалобе он в том числе ссылался на то, что здание очень старое. В суде сказали, что старая постройка не освобождает хозяев здания от соблюдения противопожарных норм. Поэтому облсуд оставил решение в неизменном виде.

Ранее сообщалось, что кооператив в Невьянске оштрафовали на 400 тысяч за нарушение закона об охране природы.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Пожар#Штраф#Административное правонарушение#Эвакуация#Пожарная безопасность#Общежитие#Екатеринбург#Ректор#Свердловский облсуд
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