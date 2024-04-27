Аграрный университет заплатит 300 тысяч рублей за несоблюдение пожарной безопасности

Ректор института пожаловался в Свердловский облсуд и попросил отменить штрафные санкции. В жалобе он в том числе ссылался на то, что здание очень старое. В суде сказали, что старая постройка не освобождает хозяев здания от соблюдения противопожарных норм. Поэтому облсуд оставил решение в неизменном виде.