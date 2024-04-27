Аграрный университет заплатит 300 тысяч рублей за несоблюдение пожарной безопасности

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Там проверяющие обнаружили ряд противопожарных нарушений. Например, ширина выхода для эвакуации оказалась не соответствовавшей нормам, а также ряд других серьезных недочетов. Из-за этого в случае пожара была бы затруднена эвакуация людей. Был составлен протокол со штрафом в 300 тысяч.
Ректор института пожаловался в Свердловский облсуд и попросил отменить штрафные санкции. В жалобе он в том числе ссылался на то, что здание очень старое. В суде сказали, что старая постройка не освобождает хозяев здания от соблюдения противопожарных норм. Поэтому облсуд оставил решение в неизменном виде.
Ранее сообщалось, что кооператив в Невьянске оштрафовали на 400 тысяч за нарушение закона об охране природы.