Житель Краснотурьинска задержан за попытку продажи ножа

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Мужчина пытался продать свой нож почти за четыре тысячи рублей. В это время его задержали сотрудники транспортной полиции Серова, рассказали в пресс-службе МВД по УрФО.
После задержания свердловчанина привезли в отделение. Нож был изъят и отправлен на экспертизу. Специалисты заключили, что нож относится к холодному оружию и был самодельно изготовлен. выяснилось, что мужчина купил его 15 лет назад.
Проблем с законом у задержанного ранее не было. В отношении него возбуждено дело за сбыт холодного оружия. Также он находится под подпиской о невыезде.
Напомним, в Нижнем Тагиле задержали двух подростков с большими дозами мефедрона. На них возбудили дело за сбыт наркотических веществ.