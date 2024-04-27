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Житель Краснотурьинска задержан за попытку продажи ножа

Житель Краснотурьинска задержан за попытку продажи ножа

27 апреля 2024, 09:33
На железнодорожном вокзале в Краснотурьинске задержали 50-летнего мужчину за продажу ножа 24 апреля 2024 года.

Мужчина пытался продать свой нож почти за четыре тысячи рублей. В это время его задержали сотрудники транспортной полиции Серова, рассказали в пресс-службе МВД по УрФО.

После задержания свердловчанина привезли в отделение. Нож был изъят и отправлен на экспертизу. Специалисты заключили, что нож относится к холодному оружию и был самодельно изготовлен. выяснилось, что мужчина купил его 15 лет назад.

Проблем с законом у задержанного ранее не было. В отношении него возбуждено дело за сбыт холодного оружия. Также он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в Нижнем Тагиле задержали двух подростков с большими дозами мефедрона. На них возбудили дело за сбыт наркотических веществ.

Трое жителей Нижнего Тагила задержаны за сбыт наркотиков
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