Двое детей пожаловались на издевательства в приемной семье в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:44
Дети рассказали об этом своей старшей сестре, которая уже достигла совершеннолетия. Девушка обратилась в ПДН и в полицию, пишет «КП-Екатеринбург».
В полиции приняли решение о том, чтобы забрать детей в организацию соцзащиты. Кроме того, правоохранители собрали материал, чтобы принять решение по уголовным статьям.
Инспекторы ПДН, начав проверку, ведут беседы с законными представителями детей, с которыми они проживали.
Напомним, в свердловском поселке Билимбай женщина ударила дочь кочергой. Девочка рассказала об этом своей тете, которая после этого вызвала правоохранительные органы. Сейчас школьница живет с родственницей.