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Published Сегодня, 03:42

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Updated Сегодня, 03:44

Двое детей пожаловались на издевательства в приемной семье в Екатеринбурге

Двое детей пожаловались на издевательства в приемной семье в Екатеринбурге

2 мая 2024, 03:42
Фото: 1MI
Двое детей в Екатеринбурге рассказали о том, что они подвергаются избиениям и издевательствам в приемной семье.

Дети рассказали об этом своей старшей сестре, которая уже достигла совершеннолетия. Девушка обратилась в ПДН и в полицию, пишет «КП-Екатеринбург».

В полиции приняли решение о том, чтобы забрать детей в организацию соцзащиты. Кроме того, правоохранители собрали материал, чтобы принять решение по уголовным статьям.

Инспекторы ПДН, начав проверку, ведут беседы с законными представителями детей, с которыми они проживали.

Напомним, в свердловском поселке Билимбай женщина ударила дочь кочергой. Девочка рассказала об этом своей тете, которая после этого вызвала правоохранительные органы. Сейчас школьница живет с родственницей.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Дети#Полиция#Семья#Издевательства#ЧП#ПДН#Опрос#Жалобы#Побои#18+#Екатеринбург
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