Ураган в Кургане сломал остановки и деревья

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Инцидент произошел около Центрального парка культуры и отдыха. По словам очевидцев, некоторые деревья оказались на проезжей части, пишет Ура.ру.
Один из остановочных комплексов рухнул рядом с КЦ «Академия». Информации о пострадавших в настоящий момент нет.
Напомним, 28 апреля 2024 года в Тугулыме из-за сильного ветра обрушились крыша и купол с православного храма, строительство которого продолжается более 20 лет. Здание строится на пожертвования прихожан.