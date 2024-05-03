tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Ураган в Кургане сломал остановки и деревья

Ураган в Кургане сломал остановки и деревья

3 мая 2024, 11:36
Фото: 1MI
В Кургане произошло обрушение остановочных комплексов и деревьев из-за ураганного ветра.

Инцидент произошел около Центрального парка культуры и отдыха. По словам очевидцев, некоторые деревья оказались на проезжей части, пишет Ура.ру.

Фото: Ура.ру

Один из остановочных комплексов рухнул рядом с КЦ «Академия». Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

Напомним, 28 апреля 2024 года в Тугулыме из-за сильного ветра обрушились крыша и купол с православного храма, строительство которого продолжается более 20 лет. Здание строится на пожертвования прихожан.

В Нижнем Тагиле ураганный ветер снес фонарь в парке за ГДДЮТ
Узнать подробнее
Читайте также:
Два самокатчика попали под машины в ЕкатеринбургеСК проверяет школу, после пинка учительницы по ученику в БерезовскомПовалило туалет, остановку и сорвало светофор: последствия ветра в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Ураган#Остановка#Обрушение#Ветер#ЧП#Очевидцы#Курган#Деревья#Поломка#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за отсутствие экспертизы безопасности
Сегодня, 09:07
В Екатеринбурге хотели обмануть тагильчанку на ремонте бытовой техники
Сегодня, 09:14
Названа дата отключения отопления в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:17
Магнитные бури накроют Свердловскую область
Сегодня, 09:35
Тагильчанки взяли призовые места на Уральском чемпионате и Кубке России по танцам
Сегодня, 07:09
Ребенок отравился после выпитой газировки с истекшим сроком годности в Верхней Салде
Сегодня, 07:05
"