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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Лошади в Тюменской области чуть не утонули около деревни из-за половодья

Лошади в Тюменской области чуть не утонули около деревни из-за половодья

5 мая 2024, 11:32
Фото: МЧС по Тюменской области
В Тюменской области табун лошадей отрезало от берега из-за половодья около деревни Спирина.

Лошади находились на выпасе возле деревни. В какой-то момент началось прибытие воды, из которой они не смогли выбраться самостоятельно, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Видео: МЧС по Тюменской области

Местные жители, увидев тонущих животных, позвонили спасателям. Вскоре к месту ЧП приехали специалисты и перевезли на сушу жеребят. Взрослым лошадям помогли перейти воду вброд.

Напомним, в апреле 2024 года в Североуральске подросток спас ребенка, который чуть не утонул на реке Варган. Перед этим школьник сообщил о случившемся экстренным службам и после спасения отдал ребенка врачам.

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