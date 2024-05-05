Лошади в Тюменской области чуть не утонули около деревни из-за половодья

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Лошади находились на выпасе возле деревни. В какой-то момент началось прибытие воды, из которой они не смогли выбраться самостоятельно, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Местные жители, увидев тонущих животных, позвонили спасателям. Вскоре к месту ЧП приехали специалисты и перевезли на сушу жеребят. Взрослым лошадям помогли перейти воду вброд.
Напомним, в апреле 2024 года в Североуральске подросток спас ребенка, который чуть не утонул на реке Варган. Перед этим школьник сообщил о случившемся экстренным службам и после спасения отдал ребенка врачам.