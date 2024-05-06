Проглотившего крючок селезня освободили сапбордисты в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Двое неравнодушных мужчин в Екатеринбурге пришли на помощь селезню, который проглотил крючок с червяком и леской, сообщает Е1.
Спортсмены сплавлялись на сапах, когда увидели в кустах неподвижно сидевшую птицу. Подъехав ближе, они поняли, что селезень попал в ловушку. Мужчины осторожно распутали леску и вытащили крючок. Птица видимых повреждений не получила и смогла самостоятельно улететь.
Ранее фотограф из Нижнего Тагила гулял по лесу и увидел крохотных лисят, которые вышли ему навстречу.