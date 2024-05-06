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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

В Екатеринбурге двое мужчин на сапах спасли попавшегося на крючок селезня

Проглотившего крючок селезня освободили сапбордисты в Екатеринбурге

6 мая 2024, 15:08
Фото: 1MI

В Екатеринбурге двое мужчин на сапах спасли попавшегося на крючок селезня

В Екатеринбурге птица чуть не погибла из-за того, что сама насадила себя на крючок с леской. Спасли селезня проезжавшие мимо сапбордисты.

Двое неравнодушных мужчин в Екатеринбурге пришли на помощь селезню, который проглотил крючок с червяком и леской, сообщает Е1.

Спортсмены сплавлялись на сапах, когда увидели в кустах неподвижно сидевшую птицу. Подъехав ближе, они поняли, что селезень попал в ловушку. Мужчины осторожно распутали леску и вытащили крючок. Птица видимых повреждений не получила и смогла самостоятельно улететь.

Ранее фотограф из Нижнего Тагила гулял по лесу и увидел крохотных лисят, которые вышли ему навстречу.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Спасение#Природа#Сплав#Птица#Екатеринбург#Сапборд#Живая природа
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