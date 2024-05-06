Смерть 17-летнего жителя Полевского из-за упавшего автомобиля проверят в СК

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Следственный комитет заявил о начале проверки по факту смерти 17-летнего юноши из Полевского, которого раздавило упавшей машиной, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи проводят проведут проверку и установят все обстоятельства трагедии, которая произошла в воскресенье, 5 мая.
Напомним, что 17-летний юноша более трех лет занимался перепродажей подержанных автомобилей, которые он самостоятельно ремонтировал. В день гибели он занимался машиной, которая до этого около шести лет находилась на штрафстоянке.
Юноша приподнял авто домкратом, однако инструмент не выдержал тяжести и сломался. Рядом находились друзья подростка, однако поднять машину они не смогли. Он погиб на месте.
Ранее мать скончавшейся в Екатеринбурге 15-летней школьницы рассказала свою версию событий.