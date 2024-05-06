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СК инициировал проверку после смерти под машиной 17-летнего свердловчанина

Смерть 17-летнего жителя Полевского из-за упавшего автомобиля проверят в СК

6 мая 2024, 13:49
Фото: 1MI

СК инициировал проверку после смерти под машиной 17-летнего свердловчанина

В СУ СК Свердловской области установят обстоятельства трагической смерти 17-летнего юноши, на которого упала машина.

Следственный комитет заявил о начале проверки по факту смерти 17-летнего юноши из Полевского, которого раздавило упавшей машиной, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Следователи проводят проведут проверку и установят все обстоятельства трагедии, которая произошла в воскресенье, 5 мая.

Напомним, что 17-летний юноша более трех лет занимался перепродажей подержанных автомобилей, которые он самостоятельно ремонтировал. В день гибели он занимался машиной, которая до этого около шести лет находилась на штрафстоянке.

Юноша приподнял авто домкратом, однако инструмент не выдержал тяжести и сломался. Рядом находились друзья подростка, однако поднять машину они не смогли. Он погиб на месте.

Ранее мать скончавшейся в Екатеринбурге 15-летней школьницы рассказала свою версию событий.

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