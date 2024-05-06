Улицы Екатеринбурга превратились в каток

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В каток часть городских улиц превратилась после обильных снегопадов. Власти вели подготовку к таким итогам нетипичной для мая погоды.
Первый замгубернатора Алексей Шмыков собрал глав и министров для обсуждения по поводу ликвидании ЧС. Он сообщал, что область ожидают непростые в плане погодных условий ночь и утро.
Ранее сообщалось, что 96% от месячной нормы осадков выпало в Екатеринбурге за два последних дня. Снег выпал и в других свердловчких городах.