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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Улицы Екатеринбурга превратились в каток

Улицы Екатеринбурга превратились в каток

6 мая 2024, 11:33
Фото: 1MI
Улицы Екатеринбурга засыпало снегом, после чего на дорогах появился гололед.

В каток часть городских улиц превратилась после обильных снегопадов. Власти вели подготовку к таким итогам нетипичной для мая погоды.

Первый замгубернатора Алексей Шмыков собрал глав и министров для обсуждения по поводу ликвидании ЧС. Он сообщал, что область ожидают непростые в плане погодных условий ночь и утро.

Ранее сообщалось, что 96% от месячной нормы осадков выпало в Екатеринбурге за два последних дня. Снег выпал и в других свердловчких городах.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Гололед#Снегопад#Прогноз погоды#Окружающая среда#Непогода#Улицы#Каток#Власти#Министры#Екатеринбург#Заместитель губернатора#ЧС
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