Нижний Тагил и другие города из 40 регионов России записали патриотическую песню

Для съёмок клипа был привлечён телеканал «Тагил ТВ». По словам участников, погодные условия были не самыми благоприятными: было холодно и шёл дождь со снегом. Однако несмотря на сильный ветер и прохладную погоду, съёмочной группе удалось «поймать» солнечный день. Съёмки длились около часа.