Нижний Тагил и другие города из 40 регионов России записали патриотическую песню

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Министерство культуры Российской Федерации инициировало акцию, которая охватила 40 регионов страны. Акция приурочена к проведению шестого ежегодного исторического диктанта, посвящённого событиям Великой Отечественной войны, — «Диктанта Победы».
В Нижнем Тагиле эта задача упала на плечи студентов колледжа искусств под руководством художественного руководителя Светланы Кашиной. Работа над проектом велась в крайне сжатые сроки — всего 1,5 недели.
Для начала я пришла на студию, где вместе со звукорежиссером Александром Дубровиным записала свой голос и демо-версию партий для студентов. В течение двух дней были записаны голоса остальных ребят с отделения, а в процессе записи помогала преподаватель Татьяна Правило. Самым непростым этапом стала работа по сведению конечного трека, на что ушло два дня, — рассказала для TagilCity.ru Светлана Кашина.
Для съёмок клипа был привлечён телеканал «Тагил ТВ». По словам участников, погодные условия были не самыми благоприятными: было холодно и шёл дождь со снегом. Однако несмотря на сильный ветер и прохладную погоду, съёмочной группе удалось «поймать» солнечный день. Съёмки длились около часа.
Было очень ветренно и прохладно. Ребятки все померзли, некоторые приболели после съёмок. Но такие песни сейчас очень нужны всем, и особенно подрастающему поколению. Мы благодарны автору песни Евгению Соломину за такой материал. Наши все старались на совесть! Ребята получили колоссальный опыт профессиональной работы и замечательную страничку в свою биографию, — рассказала Светлана Кашина.
Автором оригинала является Евгений Соломин, финалист шоу «Голос». Новая версия патриотической песни отличается своим звучанием. Песня была написана специально для церемонии открытия акции «Диктант Побед».
В ходе диктанта нужно ответить на 25 вопросов об истории ВОВ, ее героях, событиях и подвигах. В 2024 году блок вопросов был посвящен 80-летию освобождения Ленинграда.
К слову «Знать, чтобы помнить» — это девиз акции. Впервые тест на знание событий Великой Отечественной войны состоялся 7 мая 2019 года.