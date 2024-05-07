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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Сотрудники СК проводят проверку в Екатеринбурге после пожара в доме

Сотрудники СК проводят проверку в Екатеринбурге после пожара в доме

7 мая 2024, 11:05
Фото: 1MI
В Екатеринбурге сотрудники Следкома начали проводить проверку после пожара в доме на Союзной улице, из окна которого выпрыгнул местный житель.

Сотрудники ведомства выясняют количество пострадавших. Также они проведут осмотр места ЧП и опросят свидетелей пожара, рассказали в пресс-службе регионального СК.

По результатам проведенной проверки будет принято соответствующее решение.

Напомним, 7 мая 2024 года в Екатеринбурге случился пожар в одном из жилых домов. Известно, что пострадали несколько жильцов на верхних этажах. Также один из местных жителей сорвался с балкона и рухнул на крышу магазина.

Пострадавшего мужчину попытались спасти врачи, однако екатеринбуржец скончался от полученных повреждений. Другой жилец сумел спастись через окно квартиры.

Сорвавшийся из-за пожара с 21 этажа житель высотки в Екатеринбурге погиб
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