Сотрудники СК проводят проверку в Екатеринбурге после пожара в доме

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Сотрудники ведомства выясняют количество пострадавших. Также они проведут осмотр места ЧП и опросят свидетелей пожара, рассказали в пресс-службе регионального СК.
По результатам проведенной проверки будет принято соответствующее решение.
Напомним, 7 мая 2024 года в Екатеринбурге случился пожар в одном из жилых домов. Известно, что пострадали несколько жильцов на верхних этажах. Также один из местных жителей сорвался с балкона и рухнул на крышу магазина.
Пострадавшего мужчину попытались спасти врачи, однако екатеринбуржец скончался от полученных повреждений. Другой жилец сумел спастись через окно квартиры.