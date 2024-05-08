Полуголый житель Екатеринбурга забрался внутрь плотины

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
По словам очевидца, мужчина был пьяным. Предположительно, ему 50-60 лет. Для того, чтобы его оттуда вытащить, прохожие вызвали спасателей, пишет Е1.
Через некоторое время сотрудникам экстренной службы удалось вытащить застрявшего екатеринбуржца. Ему скинули трос, с помощью которого он смог выбраться из-под плотины.
Напомним, в Екатеринбурге бегал по улице обнаженный мужчина и неадекватно себя вел. Прохожие, заметив странного горожанина, вызвали экстренные службы. Вскоре его поймали и передали в руки врачам.