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Updated Сегодня, 04:15

Полуголый житель Екатеринбурга забрался внутрь плотины

Полуголый житель Екатеринбурга забрался внутрь плотины

8 мая 2024, 04:13
Фото: Е1
В Екатеринбурге полуобнаженный местный житель забрался внутрь плотины. Инцидент случился 7 мая 2024 года.

По словам очевидца, мужчина был пьяным. Предположительно, ему 50-60 лет. Для того, чтобы его оттуда вытащить, прохожие вызвали спасателей, пишет Е1.

Фото: Е1

Через некоторое время сотрудникам экстренной службы удалось вытащить застрявшего екатеринбуржца. Ему скинули трос, с помощью которого он смог выбраться из-под плотины.

Напомним, в Екатеринбурге бегал по улице обнаженный мужчина и неадекватно себя вел. Прохожие, заметив странного горожанина, вызвали экстренные службы. Вскоре его поймали и передали в руки врачам.

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