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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Мигрант преследует замужнюю женщину в Екатеринбурге

«Нерусский маньяк» выслеживает женщину в Екатеринбурге

9 мая 2024, 08:53
Фото: «Злой Екатеринбург»

Мигрант преследует замужнюю женщину в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга пожаловались на странного мужчину, который ведет себя как маньяк. Они утверждают, что незнакомец выслеживал замужнюю женщину.

Произошло это в Светлом микрорайоне. Екатеринбурженка утверждает, что с нападками маньяка столкнулась ее соседка, сообщается в паблике «Злой Екатеринбург».

Как только она остается одна, муж уходит на работу, он приходит и долбится. По-русски вообще плохо говорит, — поделилась женщина.

Она утверждает, что изначально мужчину отвергла другая жительница этого же дома. Тогда один из соседей «вышвырнул маньяка за шкирку».

Однако мужчина продолжил свои нападки. В последний раз он приходил в 7 часов утра и снова стучался в дверь.

Напуганная женщина обратилась в полицию. Также фото мужчины разослали по домашним чатам, чтобы предупредить людей.

Ранее в Екатеринбурге курьер-пикапер влюбился в клиентку и настойчиво требовал свидания.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Подъезд#Маньяк#Мигрант#Преследование#Екатеринбург
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