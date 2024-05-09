«Нерусский маньяк» выслеживает женщину в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Произошло это в Светлом микрорайоне. Екатеринбурженка утверждает, что с нападками маньяка столкнулась ее соседка, сообщается в паблике «Злой Екатеринбург».
Как только она остается одна, муж уходит на работу, он приходит и долбится. По-русски вообще плохо говорит, — поделилась женщина.
Она утверждает, что изначально мужчину отвергла другая жительница этого же дома. Тогда один из соседей «вышвырнул маньяка за шкирку».
Однако мужчина продолжил свои нападки. В последний раз он приходил в 7 часов утра и снова стучался в дверь.
Напуганная женщина обратилась в полицию. Также фото мужчины разослали по домашним чатам, чтобы предупредить людей.
Ранее в Екатеринбурге курьер-пикапер влюбился в клиентку и настойчиво требовал свидания.