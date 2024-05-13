Итоги недели: Водоканал-нарушитель, пенопласт «Тагилдорстроя» и мусор

Несмотря на снегопады, в регионе выявляют нарушителей противопожарного режима. На неделе отчитались о том, что был пойман 141 гражданин. Несмотря на режим, люди разводили костры, которые использовали для приготовления шашлыков или сжигания сухой травы в садах. Тем, кто не соблюдает установленный порядок, выписывают штраф в 10 тысяч рублей. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 30 тысяч рублей, ИП — от 60 тысяч рублей, а юридические лица могут заплатить от 400 тысяч рублей.