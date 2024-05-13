Итоги недели: Водоканал-нарушитель, пенопласт «Тагилдорстроя» и мусор

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Первые два дня недели, об экологических итогах которой мы рассказываем, были без превышений. «Уральское УГМС» отчиталось об отсутствии загрязнений в Нижнем Тагиле в эти дни. Официальные данные о замерах в остальные дни периода пока не появились на сайте учреждения. Добавим, что предупреждение об НМУ в городе пока не действует, однако жители почти ежедневно жалуются на отчетливые следы коричневого дыма над заводом и соответствующий неприятный запах.
Предприятие «Водоканал-НТ» получило предостережение от Росприроднадзора за выбросы вредных веществ. Выяснилось, что летом прошлого года специалисты ведомства провели проверку на территории объектов тагильского ресурсника и нашли превышение нормативов марганца, оксида азота, диоксида азота и оксида углерода. «Водоканал-НТ» признал факт нарушения и предоставили надзорному ведомству протоколы лабораторных исследований.
Черноисточинск. Побывавшая в апреле комиссия во главе с природоохранным прокурором (на том мероприятии был и. о.) дала ответ по загрязнению водохранилища пенопластом МУП «Тагилдорстрой». Так, надзорное ведомство в очередной раз подтвердило загрязнение пруда и даже подало на подрядчика в суд. Этим самым прокуратура планирует обязать МУП очистить берег от мелкой крошки пенополистирола. В беседе с корреспондентом TagilCity.ru директор «Тагилдорстрой» заявил, что, как только в их распоряжение поступят специальные пылесосы, они займутся уборкой территории.
Также на неделе мы рассказали, что в поселке Черноисточинск под Тагилом будут чистить Авроринское водохранилище от донных отложений. К 15 ноября подрядчик при помощи экскаватора расчистит дно в отвал, а затем отходы увезут на специальный полигон. После работ в водохранилище подселят рыб в качестве компенсации ущерба. Деньги на очистку водоема выделены из бюджета региона.
Не отходя от темы особо охраняемых природных территорий, упомянем, что накануне в Минприроды сообщили, что в регионе завершают процесс по установлению ООПТ. Так, на Среднем Урале появится 507 таких зон. На сегодняшний день границы размечены у 226 зон, в текущем году обозначат еще 140 локаций.
По мнению министра природных ресурсов и экологии Дениса Мамонтова, задачей правительства является сохранение уникальной природы Урала для будущих поколений.
В Свердловской области отмечено сезонное увеличение количества крупногабаритных отходов. Весной люди чаще избавляются от хлама и проводят генеральную уборку, поэтому количество вывозов за день с организованных мест было увеличено до двух, в том числе в Нижнем Тагиле.
В Верхней Салде, в свою очередь, местные жители на неделе пожаловались на крупную дворовую мусорную площадку, на которой разлетаются отходы. Только после жалоб в соцсетях мусор убрали с территории близ домов.
В Екатеринбурге занимаются проверкой нелегальных свалок. Так, вечно тлеющий незаконный полигон накануне проверили специалисты СК.
В Екатеринбурге в районе Широкая речка на минувшей неделе сточные воды из коллектора разлились по проезжей части. Это произошло из-за забитой ливневой канализации. Сотрудники екатеринбургского «Водоканала» активно занимаются прочисткой коллекторов.
Экологическая повестка недели с 6 по 12 мая коснулась также темы пожаров. В Нижнем Тагиле усилили противопожарные патрули, что было закреплено соответствующим постановлением. Так, контрольные группы будут дополнены пятью сотрудниками из отдела гражданского населения, еще по три человека выделили из управлений промполитики, экономики и отдела по взаимодействию с мэрией.
Несмотря на снегопады, в регионе выявляют нарушителей противопожарного режима. На неделе отчитались о том, что был пойман 141 гражданин. Несмотря на режим, люди разводили костры, которые использовали для приготовления шашлыков или сжигания сухой травы в садах. Тем, кто не соблюдает установленный порядок, выписывают штраф в 10 тысяч рублей. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 30 тысяч рублей, ИП — от 60 тысяч рублей, а юридические лица могут заплатить от 400 тысяч рублей.