Хозяин квартиры в Екатеринбурге залез через окно к съемщику

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Сначала хозяин квартиры стучал в дверь, однако ему никто не открыл. Тогда он с помощью троса забрался на балкон и проник внутрь, где находился арендатор. В помещении было много мусора, пишет Е1.
Владелец съемного жилья принялся выгонять съемщика. Мужчина в ответ говорил, что он сегодня же приведет квартиру в порядок и что он погасил долг. Однако хозяин ответил, что долг у него по-прежнему есть — в размере 25 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге вор попытался украсть велосипеды из подъезда жилого дома, однако его заметил охранник. Убегая от него, злоумышленник забрался в квартиру, где его заметила хозяйка. После этого он смог сбежать. Владелец велосипедов обратился в полицию.