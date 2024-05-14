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Хозяин квартиры в Екатеринбурге залез через окно к съемщику

Хозяин квартиры в Екатеринбурге залез через окно к съемщику

14 мая 2024, 04:57
Фото: 1MI
Съемщик квартиры в Екатеринбурге закрылся в арендуемом помещении, из-за чего арендодателю пришлось залезать внутрь через окно. Инцидент произошел на улице Пирогова.

Сначала хозяин квартиры стучал в дверь, однако ему никто не открыл. Тогда он с помощью троса забрался на балкон и проник внутрь, где находился арендатор. В помещении было много мусора, пишет Е1.

Владелец съемного жилья принялся выгонять съемщика. Мужчина в ответ говорил, что он сегодня же приведет квартиру в порядок и что он погасил долг. Однако хозяин ответил, что долг у него по-прежнему есть — в размере 25 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге вор попытался украсть велосипеды из подъезда жилого дома, однако его заметил охранник. Убегая от него, злоумышленник забрался в квартиру, где его заметила хозяйка. После этого он смог сбежать. Владелец велосипедов обратился в полицию.

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