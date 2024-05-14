Хозяин квартиры в Екатеринбурге залез через окно к съемщику

Владелец съемного жилья принялся выгонять съемщика. Мужчина в ответ говорил, что он сегодня же приведет квартиру в порядок и что он погасил долг. Однако хозяин ответил, что долг у него по-прежнему есть — в размере 25 тысяч рублей.