Ремонт Серовского тракта, раритет из Флоренции и грабители в масках: итоги дня

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Появилась информация о ремонте Серовского тракта, участок которого перекрыт с марта. В региональном Управлении автомобильных дорог сообщили, что по проекту работы должны быть завершены в сентябре 2024 года, однако дорожники, понимая остроту ситуации, постараются все доделать в августе. Комментарий Управтодора появился сразу же после того, как мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев открыто возмутился ситуацией и заявил, что в неведении по поводу сроков ремонта находятся не только сами тагильчане, но и власти города.
Жители Нижнего Тагила продолжают страдать от укусов клещей. С начала сезона в медучреждения по поводу присасывания мелких кровопийц обратились 380 человек, в том числе 100 детей. Одна пожилая тагильчанка попала в больницу с подозрением на клещевой энцефалит.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств получил редкий экземпляр из Флоренции — это книга о скульпторе Альдо Сгуанчи, изданная в 1934 году тиражом всего лишь в 500 экземпляров. Книги нет даже в фондах крупнейших российских библиотек. Творчеством скульптора тагильские музейщики заинтересовались после того, как учреждение получило от Минкульта скульптуру Сгуанчи «Раненый гладиатор». После этого книгу нашли и приобрели на сайте одного из аукционов Италии.
В Нижнем Тагиле орудует банда грабителей в масках, которая специализируется на кражах из магазинов разливных напитков. Уже обворованы два магазина в Дзержинском районе, также пострадала торговая точка на Гальяно-Горбуновском массиве. Полиция разыскивает любителей пенного, но пока их личности не установлены.
В Свердловской области сняли ограничения на проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, которые действовали после теракта в «Крокус сити холле». Постановление, подписанное вице-губернатором Чемезовым, можно найти в документах на официальном сайте правительства.