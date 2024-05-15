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Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Ремонт Серовского тракта, раритет из Флоренции и грабители в масках: итоги дня

Ремонт Серовского тракта, раритет из Флоренции и грабители в масках: итоги дня

15 мая 2024, 16:05
Фото: Изображение Midjourney
Тагильчан проинформировали о сроках ремонта Серовского тракта. Клещи атакуют детей в Тагиле. В музей привезли редкую книгу из Флоренции. На тагильские магазины нападают неизвестные в масках. В Свердловской области сняли ограничения на проведение мероприятий. Итоги Тагила и области за 15 мая.

Появилась информация о ремонте Серовского тракта, участок которого перекрыт с марта. В региональном Управлении автомобильных дорог сообщили, что по проекту работы должны быть завершены в сентябре 2024 года, однако дорожники, понимая остроту ситуации, постараются все доделать в августе. Комментарий Управтодора появился сразу же после того, как мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев открыто возмутился ситуацией и заявил, что в неведении по поводу сроков ремонта находятся не только сами тагильчане, но и власти города.

В свердловском Управтодоре рассказали о сроках ремонта Серовского тракта
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Жители Нижнего Тагила продолжают страдать от укусов клещей. С начала сезона в медучреждения по поводу присасывания мелких кровопийц обратились 380 человек, в том числе 100 детей. Одна пожилая тагильчанка попала в больницу с подозрением на клещевой энцефалит.

Более 100 детей пострадали от укусов клещей в Нижнем Тагиле
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Нижнетагильский музей изобразительных искусств получил редкий экземпляр из Флоренции — это книга о скульпторе Альдо Сгуанчи, изданная в 1934 году тиражом всего лишь в 500 экземпляров. Книги нет даже в фондах крупнейших российских библиотек. Творчеством скульптора тагильские музейщики заинтересовались после того, как учреждение получило от Минкульта скульптуру Сгуанчи «Раненый гладиатор». После этого книгу нашли и приобрели на сайте одного из аукционов Италии.

Раритетную книгу из Флоренции получила библиотека Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле орудует банда грабителей в масках, которая специализируется на кражах из магазинов разливных напитков. Уже обворованы два магазина в Дзержинском районе, также пострадала торговая точка на Гальяно-Горбуновском массиве. Полиция разыскивает любителей пенного, но пока их личности не установлены.

Неизвестные в масках грабят магазины разливных напитков в Нижнем Тагиле
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В Свердловской области сняли ограничения на проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, которые действовали после теракта в «Крокус сити холле». Постановление, подписанное вице-губернатором Чемезовым, можно найти в документах на официальном сайте правительства.

Сняты ограничения в Свердловской области после теракта в «Крокус Сити Холле»
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