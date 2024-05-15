Ремонт Серовского тракта, раритет из Флоренции и грабители в масках: итоги дня

Появилась информация о ремонте Серовского тракта, участок которого перекрыт с марта. В региональном Управлении автомобильных дорог сообщили, что по проекту работы должны быть завершены в сентябре 2024 года, однако дорожники, понимая остроту ситуации, постараются все доделать в августе. Комментарий Управтодора появился сразу же после того, как мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев открыто возмутился ситуацией и заявил, что в неведении по поводу сроков ремонта находятся не только сами тагильчане, но и власти города.