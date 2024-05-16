Спящего дачника из горящей бани вытащил уралец

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
По словам спасителя, он вместе с товарищем был занят строительством дома в СНТ. Они увидели, что неподалеку разгорается пожар в бане, а рядом в панике бегает человек и кричит, что в здании кто-то остался.
Тогда свердловчанин бросился внутрь и выволок спящего мужчину наружу. При этом, тот даже не проснулся. Соседи, которые сбежались на пожар, решили, что спасенный находится в состоянии алкогольного опьянения, пишет «КП-Екатеринбург».
А в начале мая в Нижнем Тагиле сосед спас из пожара пожилую женщину, которая не могла самостоятельно выбраться из помещения.