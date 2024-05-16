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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

Спящего дачника из горящей бани вытащил уралец

Спящего дачника из горящей бани вытащил уралец

16 мая 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney
На Урале мужчина спас из горящей бани спящего человека. Он прибежал на помощь, услышав крики.

По словам спасителя, он вместе с товарищем был занят строительством дома в СНТ. Они увидели, что неподалеку разгорается пожар в бане, а рядом в панике бегает человек и кричит, что в здании кто-то остался.

Тогда свердловчанин бросился внутрь и выволок спящего мужчину наружу. При этом, тот даже не проснулся. Соседи, которые сбежались на пожар, решили, что спасенный находится в состоянии алкогольного опьянения, пишет «КП-Екатеринбург».

А в начале мая в Нижнем Тагиле сосед спас из пожара пожилую женщину, которая не могла самостоятельно выбраться из помещения.

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