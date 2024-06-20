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Updated Сегодня, 10:52

Эксперты и политики оценили влияние визита Путина в КНДР на перспективы СВО

Эксперты вновь заговорили про сроки окончания боевых действий на Украине

20 июня 2024, 10:33
Фото: Kremlin.ru

Эксперты и политики оценили влияние визита Путина в КНДР на перспективы СВО

Президент Владимир Путин в среду, 19 июня, прибыл с официальным визитом в Северную Корею. По его итогам было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, в том числе в военной сфере. Что говорят по этому поводу эксперты? И какой сигнал лидеры двух стран посылают западному миру?

Реакция Запада на визит Путина в КНДР: чего опасаются политики и эксперты

Сближение двух стран активно обсуждали после визита Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года. Прием на самом высоком уровне, щедрые подарки и активная культурно-развлекательная программа для северокорейского лидера, в том числе поездка на стратегически важный российский объект — космодром Восточный, уже тогда заставили западных экспертов заговорить об «опасной дружбе». После ответного визита Владимира Путина в КНДР 19 июня, первого за 24 года, партнеры из недружественных государств запаниковали еще больше. Особенно после того, как Путин и Ким подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, многие из статей которого были сразу же засекречены.

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Из открытой части Договора Запад, судя по всему, больше всего пугает пункт 4, по которому Россия и Северная Корея обязуются оказывать друг другу военную поддержку «в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны» (цитата Центрального телеграфного агентства КНДР). В отношении России эти условия фактически соблюдены, учитывая ежедневные непрекращающиеся обстрелы российских регионов со стороны Украины.

Второй момент, вызывающий резко негативную реакцию Запада, это фактически полное обнуление эффекта от санкций ООН против Северной Кореи, которые запрещают поставки в страну поставки не только оружия, технологий и промышленного оборудования, но и предметов первой необходимости.

Кроме того, Запад всерьез опасается поддержки со стороны России корейской атомной программы.

Мы очень обеспокоены тем, что Россия может начать поддерживать программы по развитию ядерного оружия, — прокомментировал итоги визита генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Ким Чен Ын лично встречал Владимира Путина у трапа самолетаКим Чен Ын лично встречал Владимира Путина у трапа самолета
Ким Чен Ын лично встречал Владимира Путина у трапа самолета
Фото: Kremlin.ru

Как Северная Корея может помочь России в СВО на Украине

На Западе бытует мнение о том, что КНДР — отсталая страна с прозябающей экономикой и темным населением. Однако на самом деле это далеко не так, считает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

В части военно-технического, научного развития КНДР достаточно сильная держава, развитая. Поэтому стратегическое партнёрство с этой страной, с такой развитой, конечно, для России будет в плюс, — заявил политолог он в интервью «Царьграду».

Что же может дать Северная Корея России?

  • Оружие. Основа военно-промышленного комплекса Северной Кореи закладывалась советскими специалистами в период Корейской войны, поэтому снаряды, которые производит местная оборонка, подходят российской армии;
  • Образцы вооружений для последующего производства в РФ. КНДР даже в условиях санкций добилась значительных успехов в производстве собственных видов оружия. И эти разработки могут быть полезны России. В частности, специалисты КНДР разработали и произвели уникальную реактивную 600-миллиметровую систему залпового огня KN-25. Также Пхеньян владеет огромным количеством современных дронов и ракет;
  • Людские ресурсы. Вливание северокорейских бойцов в ряды ВС РФ позволит решить важнейшую стратегическую задачу: произвести ротацию личного состава в российской армии без ущерба для боевых действий и объявления новой волны мобилизации. Военные Северной Кореи — искусные строители, которые также могут помочь нашей стране при возведении фортификационных сооружений.
Путин и Ким очень много общались один на один, о чем они договорились — секретПутин и Ким очень много общались один на один, о чем они договорились — секрет
Путин и Ким очень много общались один на один, о чем они договорились — секрет
Фото: Kremlin.ru

Как Россия может помочь Северной Корее?

КНДР находится под теми или иными санкциями с момента начала Корейской войны в 1950 году, то есть более 70 лет. Ограничения против страны то смягчались, то ужесточались, но в целом страна находилась в жесткой международной изоляции долгие годы.

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Выживала Северная Корея в основном за счет поддержки со стороны Китая. Россия, которая в 2017 году присоединилась к очередному пакету санкций против КНДР, сейчас фактически пересматривает это решение, что открывает для Пхеньяна огромные перспективы, считает военный обозреватель КП Виктор Баранец:

  • В области космических технологий. КНДР давно, но не слишком успешно, работает над собственной космической программой. На первом этапе Россия как минимум может помочь с выводом на орбиту северокорейских спутников;
  • В области авиа и кораблестроения — как в гражданской, так и военной сферах;
  • В области дорожного строительства — российские специалисты могут помочь с проектами по развитию сети железных и автомобильных дорог;
  • В области продовольственной безопасности. Экономику КНДР сильно подкосили санкции 2016–2017 года, а затем эпидемия COVID-19. В мировой прессе с 2021 года появляются публикации о том, что население страны фактически голодает. Россия может поставлять в соседнюю страну дешевое и качественное продовольствие.

В целом поддержка России превращает КНДР в важного игрока в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что не может не раздражать США и их союзников — Южную Корею и Японию. А еще Владимир Путин, укрепляя стратегическое партнерство с КНДР, претворяет в жизнь свое недавнее обещание дать адекватный ответ на поставки Западом оружия на Украину.

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