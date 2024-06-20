Эксперты вновь заговорили про сроки окончания боевых действий на Украине

Сближение двух стран активно обсуждали после визита Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года. Прием на самом высоком уровне, щедрые подарки и активная культурно-развлекательная программа для северокорейского лидера, в том числе поездка на стратегически важный российский объект — космодром Восточный, уже тогда заставили западных экспертов заговорить об «опасной дружбе». После ответного визита Владимира Путина в КНДР 19 июня, первого за 24 года, партнеры из недружественных государств запаниковали еще больше. Особенно после того, как Путин и Ким подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, многие из статей которого были сразу же засекречены.