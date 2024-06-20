Эксперты вновь заговорили про сроки окончания боевых действий на Украине

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Сближение двух стран активно обсуждали после визита Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года. Прием на самом высоком уровне, щедрые подарки и активная культурно-развлекательная программа для северокорейского лидера, в том числе поездка на стратегически важный российский объект — космодром Восточный, уже тогда заставили западных экспертов заговорить об «опасной дружбе». После ответного визита Владимира Путина в КНДР 19 июня, первого за 24 года, партнеры из недружественных государств запаниковали еще больше. Особенно после того, как Путин и Ким подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, многие из статей которого были сразу же засекречены.
Из открытой части Договора Запад, судя по всему, больше всего пугает пункт 4, по которому Россия и Северная Корея обязуются оказывать друг другу военную поддержку «в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны» (цитата Центрального телеграфного агентства КНДР). В отношении России эти условия фактически соблюдены, учитывая ежедневные непрекращающиеся обстрелы российских регионов со стороны Украины.
Второй момент, вызывающий резко негативную реакцию Запада, это фактически полное обнуление эффекта от санкций ООН против Северной Кореи, которые запрещают поставки в страну поставки не только оружия, технологий и промышленного оборудования, но и предметов первой необходимости.
Кроме того, Запад всерьез опасается поддержки со стороны России корейской атомной программы.
Мы очень обеспокоены тем, что Россия может начать поддерживать программы по развитию ядерного оружия, — прокомментировал итоги визита генсек НАТО Йенс Столтенберг.
На Западе бытует мнение о том, что КНДР — отсталая страна с прозябающей экономикой и темным населением. Однако на самом деле это далеко не так, считает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.
В части военно-технического, научного развития КНДР достаточно сильная держава, развитая. Поэтому стратегическое партнёрство с этой страной, с такой развитой, конечно, для России будет в плюс, — заявил политолог он в интервью «Царьграду».
Что же может дать Северная Корея России?
КНДР находится под теми или иными санкциями с момента начала Корейской войны в 1950 году, то есть более 70 лет. Ограничения против страны то смягчались, то ужесточались, но в целом страна находилась в жесткой международной изоляции долгие годы.
Выживала Северная Корея в основном за счет поддержки со стороны Китая. Россия, которая в 2017 году присоединилась к очередному пакету санкций против КНДР, сейчас фактически пересматривает это решение, что открывает для Пхеньяна огромные перспективы, считает военный обозреватель КП Виктор Баранец:
В целом поддержка России превращает КНДР в важного игрока в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что не может не раздражать США и их союзников — Южную Корею и Японию. А еще Владимир Путин, укрепляя стратегическое партнерство с КНДР, претворяет в жизнь свое недавнее обещание дать адекватный ответ на поставки Западом оружия на Украину.