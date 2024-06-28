Около Каменска-Уральского произошло небольшое землетрясение

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Сила землетрясения была 2,9 балла. Природное явление зафиксировали в дневное время, рассказали в Международной системе мониторинга.
На таком уровне землетрясение могут зафиксировать специальные технические средства, однако люди колебания не почувствуют.
Напомним, пятибалльное землетрясение произошло поздним вечером в феврале 2024 года между Краснотурьинском и Серовом. Такие колебания земли считаются сильными.