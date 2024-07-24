tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Запуск поездов «Финист» из Екатеринбурга в Нижнюю Туру и Лесной пройдет 25 июля

Екатеринбуржцы смогут добираться до Нижней Туры и Лесного на поезде «Финист»

24 июля 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney

Запуск поездов «Финист» из Екатеринбурга в Нижнюю Туру и Лесной пройдет 25 июля

Екатеринбуржцы смогут доезжать до остановочных пунктов Нижняя Тура и Лесная на новейших поездах «Финист». Об этом сообщает СвЖД.

Запуск нового ежедневного транспорта состоится в четверг, 25 июля. Транспортное средство позволят горожанам комфортно и безопасно передвигаться до необходимого населенного пункта.

Поезд включает в себя различные удобства для каждого из пассажиров.

Отправка по маршруту Екатеринбург-Пассажирский — Нижняя Тура будет проходить в 16:50, из Невьянска — в 18.16, из Нижнего Тагила — в 19:01. При этом прибытие в Нижнюю Туру произойдет в 20:44. В обратную сторону отправка будет совершаться в 05:20, из Нижнего Тагила в 07:30, из Невьянска в 08.05, прибытие в Екатеринбург в 09:21.

Недавно образец вагона нового высокоскоростного поезда представили в Екатеринбурге.

Пригородные поезда Кузбасса изменят расписание с мая
Узнать подробнее
Читайте также:
Новые станции метро могут появиться в Академическом районеЦены кусаются: в России серьезно подорожали путевки в летние детские лагеряМассовая задержка поездов в Екатеринбурге случилась из-за ремонта на путях
#Араз Салехов#Общество#Транспорт#Поезда#Вокзал#Расписание#Екатеринбург
Подпишитесь
«Комбинат родной нас мучает»: тагильчане пожаловались на черный дым с ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 11:35
Мальчик в Екатеринбурге сорвал растение и получил ожог
Сегодня, 08:27
Жители Нижнего Тагила стали зарабатывать на четверть больше
Сегодня, 07:19
В Каменске-Уральском у новой компании по вывозу ТКО возникли сложности
Сегодня, 08:57
Дальневосточный леопард Амур празднует свой день рождения в екатеринбургском зоопарке
Сегодня, 09:12
Медицинский вертолет совершил приземление на екатеринбургском стадионе
Сегодня, 06:30