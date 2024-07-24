Екатеринбуржцы смогут добираться до Нижней Туры и Лесного на поезде «Финист»

Отправка по маршруту Екатеринбург-Пассажирский — Нижняя Тура будет проходить в 16:50, из Невьянска — в 18.16, из Нижнего Тагила — в 19:01. При этом прибытие в Нижнюю Туру произойдет в 20:44. В обратную сторону отправка будет совершаться в 05:20, из Нижнего Тагила в 07:30, из Невьянска в 08.05, прибытие в Екатеринбург в 09:21.