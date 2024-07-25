Семейная пара в Свердловской области украла мебель и технику из комнаты в коммуналке

После этого свердловчане забрали также диван, компьютерный стол, мягкую мебель, шкаф-купе, комод, журнальный стол, этажерку, угловой шкаф. Затем пара решила, что им нужны деньги, в связи с чем продали украденное имущество на общую сумму 42 289 рублей.