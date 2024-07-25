Семейная пара в Свердловской области украла мебель и технику из комнаты в коммуналке

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Пара, желая обустроить свою комнату, решила проникнуть в соседнюю, в которую давно никто не заходил, и забрать оттуда вещи. Вскрыв замок, они унесли мультиварку и термопот, рассказали в пресс-службе Красногорского суда.
После этого свердловчане забрали также диван, компьютерный стол, мягкую мебель, шкаф-купе, комод, журнальный стол, этажерку, угловой шкаф. Затем пара решила, что им нужны деньги, в связи с чем продали украденное имущество на общую сумму 42 289 рублей.
Когда кража вскрылась — в отношении них возбудили уголовное дело. Суд назначил мужчине два года и шесть месяцев условно, а женщине два года условно.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина крал у пенсионеров вещи и деньги, проникая в квартиры под видом электрика.