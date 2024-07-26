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Published Сегодня, 12:20

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В Госдуме отклонили обращение об использовании тонировки в 50% на лобовое стекло

Депутаты Госдумы отказали тагильчанину в рассмотрении вопроса о тонировке в 50%

26 июля 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney

В Госдуме отклонили обращение об использовании тонировки в 50% на лобовое стекло

Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Госдумы РФ рассмотрел обращение жителя Нижнего Тагила об использовании тонировки светопропускаемостью 50% на лобовое и передние боковые стекла автомобиля.

Инициатор обращения, тагильчанин Никита Чапурин, просил законодателей рассмотреть возможность внесения в КоАП изменения, которые бы не запрещали водителям наносить на лобовое и боковые стекла автомобиля пленку светопропускаемостью 50%. Председатель ОД «Тагил без ям» аргументировал свое обращение тем, что солнечный свет провоцирует развитие онкологии, которой подвержены, в том числе, люди, часто передвигающиеся за рулем.

В Свердловской области значительное количество граждан болеют онкологией или находятся в зоне риска данного заболевания. Решить проблему может пленка с ультрафиолетовым фильтром на лобовое и передние боковые стекла. Это позволит сохранить здоровье десяткам тысяч профессиональных водителей (курьеры, таксисты, водители спецтехники, водители служб доставки и прочее), — пишет Чапурин в обращении.
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Депутаты в официальном ответе пояснили, что действующие требования были введены после масштабных исследований по светопропускаемости и ее влиянии на безопасность дорожного движения. Так, по их заверению, снижение светопропускаемости ухудшит восприятие водителями дорожной ситуации, особенно в темное время суток.

Что касается влияния солнечных лучей, поступающих через лобовое стекло, на кожу человека, то, как говорится в ответе от Госдумы, они вызывают лишь сухость и изменение оттенка кожи. А вот загар через лобовое стекло получить нельзя, поскольку оно пропускает лишь длинноволновое излучение в 315-400 нм и не способствует выработке мелатонина.

Вредным же является длительное прямое воздействие средневолнового ультрафиолетового излучения (218-315 нм), однако оно сквозь автомобильное стекло не проходит, — сообщается в официальном ответе.

В Госдуме также отметили, что данный документ лишь предусматривает ответственность, регламентированную за нарушение технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». И более того, сами они не могут участвовать в его изменении.

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