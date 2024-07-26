Депутаты Госдумы отказали тагильчанину в рассмотрении вопроса о тонировке в 50%

Что касается влияния солнечных лучей, поступающих через лобовое стекло, на кожу человека, то, как говорится в ответе от Госдумы, они вызывают лишь сухость и изменение оттенка кожи. А вот загар через лобовое стекло получить нельзя, поскольку оно пропускает лишь длинноволновое излучение в 315-400 нм и не способствует выработке мелатонина.