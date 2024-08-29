Сотруднице завода в Свердловской области разорвало грудь из-за триммера

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Во время очищения железной дороги от кустарника один из сотрудников случайно ударил коллегу триммером, из-за чего она получила серьезную травму, рассказали в областной инспекции труда.
В ведомстве также рассказали, что комиссия проведет проверку и по ее результатам определит действия для устранения причин несчастного случая.
Напомним, в Свердловской области рабочий предприятия получил ожоги от термопластика. Его спасли врачи, которые провели пострадавшему несколько операций.