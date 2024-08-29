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Сотруднице завода в Свердловской области разорвало грудь из-за триммера

Сотруднице завода в Свердловской области разорвало грудь из-за триммера

29 августа 2024, 05:02
Фото: 1MI
В Свердловской области сотруднице предприятия разорвало грудь из-за триммера. Происшествие случилось 18 августа 2024 года.

Во время очищения железной дороги от кустарника один из сотрудников случайно ударил коллегу триммером, из-за чего она получила серьезную травму, рассказали в областной инспекции труда.

В ведомстве также рассказали, что комиссия проведет проверку и по ее результатам определит действия для устранения причин несчастного случая.

Напомним, в Свердловской области рабочий предприятия получил ожоги от термопластика. Его спасли врачи, которые провели пострадавшему несколько операций.

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