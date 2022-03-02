Пустить мигрантов в Россию просят свердловские строители

Пустить мигрантов в Россию просят свердловские строители
Пустить мигрантов в Россию просят свердловские строители
Сегодня, 18:46ЭкономикаФото: 1MI
Меры по поддержке строительной отрасли предложила «Гильдия строителей Урала» Минстрою РФ из-за военной операции на Украине. Речь идет об упрощении въезда в Россию для граждан Средней Азии.

Также строители предлагают наращивать поставки из Китая железнодорожным транспортом, чтобы не использовать морское пространство. Они считают необходимым развивать импортозамещение, так как многое оборудование поставлялось из стран, которые объявили санкции.

По последним данным, в России не хватает от 1,5 до 2 миллионов рабочих, поэтому справиться без привлечения мигрантов не получится, пишет Znak.

Напомним, прибыль уральских строителей снизилась на 20% в 2021 году по сравнению с 2020. Основная причина — увеличение стоимости стройматериалов и услуг работников.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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