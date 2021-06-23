На 2,5 тысячи рублей подорожал квадратный метр жилья в Нижнем Тагиле

Средняя стоимость квадратного метра общей площади жилья в Нижнем Тагиле во втором квартале 2021 года выросла на 2,5 тысячи рублей.

Согласно постановлению администрации от 22 июня 2021, утвержден показатель средней стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для нового строительства на территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2 квартал 2021 года в размере 52 тысячи 812 рублей. На 1 квартал 2021 года показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья составлял 50 тысяч 312 рублей Таким образом, рост стоимости на один квадратный метр жилья в Нижнем Тагиле составил 2,5 тысячи рублей. Напомним, 16 миллионов рублей будут инвестированы в строительство 10 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Горноуральском городском округе. 16 млн будут вложены в строительство квартир для детей-сирот в Горноуральском ГО

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