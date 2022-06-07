Раненых на Украине солдат успешно лечат в Екатеринбурге

Раненых на Украине солдат успешно лечат в Екатеринбурге
Раненых на Украине солдат успешно лечат в Екатеринбурге
Сегодня, 21:46Здоровье и экологияРинат КамалиевФото: 1MI
Получившие ранения при проведении спецоперации российские военнослужащие проходят лечение в Екатеринбурге.

Пострадавших направляют в военный клинический госпиталь № 354 Центрального военного округа Министерства обороны в Екатеринбурге.

Процесс лечения и реабилитации проходит быстро, большая часть военных вскоре идет на поправку, отметил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе пресс-конференции для журналистов 7 июня.

По словам Якушева, врачи прикладывают много усилий для оказания помощи потерпевшим. Медики полностью обеспечены оборудованием. Благодаря их усилиям, бойцы выздоравливают и даже уже возвращаются к исполнению боевого долга, сообщил политик.

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