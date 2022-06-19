Когда человек оказывается на операционном столе, например, с перерезанной или оторванной конечностью, исход зависит от сосудистого хирурга. Именно он скрупулезно сшивает нервы и восстанавливает десятки артерий, чтобы кровь продолжила циркулировать к органу, а пациент — жить полноценно.
И если операционная — запретная зона, то хирург вне ее — неприступная крепость, однако редакции TagilCity.ru, хоть и косвенно, удалось пообщаться с тем, от кого нередко зависит судьба тагильчан, — сердечно-сосудистым хирургом Горбольницы № 4 Александром Соловьевым.
Александр Вячеславович, как вы выбрали эту профессию?
Давно, еще с детства, уже лет с 12 точно знал, что буду врачом. Где-то курса до четвертого хотел стать реаниматологом, потом травматологом, но судьба сложилась так, что интернатуру окончил по хирургии, и в 2003 году пришел в четвертую больницу, сразу после института. В 2005 году появилась возможность пройти специализацию по сердечно-сосудистой хирургии, после чего приступил к работе в отделении сосудистой хирургии.
Было ли волнение во время первых операций? Помните те эмоции?
Конечно, любой хирург помнит свои первые операции, свои первые швы, первые прикосновения к ране пациента. Но эмоции скорее всего были после операции, а не во время операции, потому что самое страшное — не прооперировать, а как прооперировать пациента. Результат — самый волнительный момент. Вспоминаются те моменты: через час после операции, на следующий день смотришь, что ты сделал. Как получилось, нет ли осложнений, кровотечений, нет ли гематомы, то есть следишь, все ли прошло успешно. Когда ты делаешь операцию, в первую очередь задумываешься над техникой операции, а переосмысление приходит уже потом.
Сколько операций в день вы проводите? От чего зависит их количество?
В течение дня в нашем отделении делаем обычно от четырех до шести операций на сосудах и артериях нижних и верхних конечностей. Операции на венах проводятся как открытым путем, так и новым современным методом — лазерной эндовенозной коагуляцией. В каждом случае выставляем показания — где удобнее, оперируем лазером, потому что пациенту легче (метод малотравматичный, а пребывание в стационаре всего один день).
Наши операции сохраняют конечности. Сегодня были выполнены операции и на венах, и на артериях. Суть выполнения операции на артериях — восстановление кровотока в конечности, а восстановление кровотока — это в первую очередь избежание ампутации. Если не выполнить подобные операции, пациент может потерять ногу.
Можете рассказать о самом сложном случае за вашу практику? Кто оказался на операционном столе?
У каждого хирурга есть своя история. Мне запомнился случай в начале деятельности. Вызвали ночью на операцию. Пациент поступил тяжелый — дома выпало окно, ему перерезало переднюю поверхность предплечья, были пересечены все мышцы, сухожилия, все три нерва, пересечены лучевая и локтевая артерия. По передней поверхности сохранены только кости.
Вместе с травматологом в течение шести часов очень долго, скрупулёзно восстанавливали эту конечность: сшил нервы, травматолог — сухожилия. Для нормального функционирования конечности, конечно, в первую очередь необходимо было восстанавливать артерии. Сложная была операция — протезирование аутовенозной плечевой и лучевой артерии. Практически всю ночь спасали и спасли. Пациент занимался творчеством и в дальнейшем вернулся к своей работе.
В таких случаях сначала работает травматолог или хирург?
Если травматолог оценивает ситуацию как критическую и требующую помощь сосудистого хирурга, конечно, незамедлительно меня вызывает. И уже в операционной мы работаем вместе.
С какими-то еще врачами у вас бывают совместные операции?
Безусловно, были ситуации, когда больного привозили с различными ножевыми ранениями, — нас вызывает хирург. Работаем совместно и с гинекологическими бригадами. Бывают ситуации, когда пациенту делают операцию не в нашей больнице, и, если необходима помощь сосудистого хирурга, мы выезжаем к коллегам. У нас есть все необходимое мобильное медицинское оборудование, которое мы можем взять с собой для оказания медицинской помощи. Мы готовы всегда прийти на помощь, для нас важно в первую очередь — здоровье пациента.
В операционной вы работаете один или с ассистентом?
На сложные операции, мы, конечно, ходим вдвоем. Если операции плановые, небольшие по объему и по времени, иногда по одному оперируем. Бывает, операции длятся по 5-6 часов, некоторые — по 30-40 минут (лазерные, например).
Можете ли рассказать о самой длительной операции за вашу практику?
У нас как-то был случай, что подряд поступили три экстренных пациента. Мы оперировали практически сутки. Между операциями было время только помыть руки и попить воды, но пациенты требовали незамедлительного оказания медицинской помощи — оставлять операцию, прекращать ее было просто нельзя.
Общаетесь ли вы со своими пациентами после операций?
Мы живем в небольшом городе, поэтому часто встречаемся с пациентами в магазинах, например, стоим вместе в очереди. Конечно, пациенты узнают, здороваются. Все-таки приятно, когда пациента выписал и видишь его в полном здравии, он тебя приветствует с улыбкой.
Как вам удается отвлечься от работы, морально восстановиться после проведения многочасовых операций?
Нам всем, конечно, нужен полноценный отдых. У меня отдых — это рыбалка и зимняя, и летняя. Люди, с которыми мне всегда хорошо, — семья, близкие. Безусловно, поддержка жены тоже очень важна, тем более она не только разделяет со мной хобби, но и работает врачом-хирургом в больнице. Мы с ней не только дома вместе, но, бывает, и в одной операционной работаем. Понимание дома — очень важно, когда бывает трудно, всегда можно найти понимание в семье.
Чего бы вы хотели пожелать тагильчанам? Как им предостеречься от заболеваний?
Прежде всего рационализировать свою жизнь, соблюдать банальные вещи: режим труда и отдыха и, конечно, здоровый образ жизни и физическую активность. Также отказаться от вредных привычек.