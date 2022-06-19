Конечно, любой хирург помнит свои первые операции, свои первые швы, первые прикосновения к ране пациента. Но эмоции скорее всего были после операции, а не во время операции, потому что самое страшное — не прооперировать, а как прооперировать пациента. Результат — самый волнительный момент. Вспоминаются те моменты: через час после операции, на следующий день смотришь, что ты сделал. Как получилось, нет ли осложнений, кровотечений, нет ли гематомы, то есть следишь, все ли прошло успешно. Когда ты делаешь операцию, в первую очередь задумываешься над техникой операции, а переосмысление приходит уже потом.