В Нижнем Тагиле рассказали об условиях открытия детских садов

В Нижнем Тагиле мэрия разрешила открыться детским садам с полной загрузкой с 9 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

Кроме того, в нем закреплено, что городские школы могут начать учебный год с 1 сентября. Также разрешено открыться театрам, кинотеатрам и Нижнетагильской филармонии. Однако количество посетителей не должно превышать 50% от общей вместимости. Культурно-массовые мероприятия разрешается проводить с такой же загрузкой. На данный момент детские сады города работают с 50% наполняемостью. Чтобы обеспечить безопасность детей в садиках на период пандемии, им и сотрудникам дважды в день измеряют температуру. В учреждениях дважды в день проводится влажная уборка помещений и поверхностей.

