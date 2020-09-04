В Нижнем Тагиле рассказали об условиях открытия детских садов

На данный момент детские сады города работают с 50% наполняемостью. Чтобы обеспечить безопасность детей в садиках на период пандемии, им и сотрудникам дважды в день измеряют температуру. В учреждениях дважды в день проводится влажная уборка помещений и поверхностей.