В Нижнем Тагиле рассказали об условиях открытия детских садов

В Нижнем Тагиле рассказали об условиях открытия детских садов

Сегодня, 17:56ПолитикаPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле мэрия разрешила открыться детским садам с полной загрузкой с 9 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

Кроме того, в нем закреплено, что городские школы могут начать учебный год с 1 сентября.

Также разрешено открыться театрам, кинотеатрам и Нижнетагильской филармонии. Однако количество посетителей не должно превышать 50% от общей вместимости. Культурно-массовые мероприятия разрешается проводить с такой же загрузкой.

На данный момент детские сады города работают с 50% наполняемостью. Чтобы обеспечить безопасность детей в садиках на период пандемии, им и сотрудникам дважды в день измеряют температуру. В учреждениях дважды в день проводится влажная уборка помещений и поверхностей.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
театрдетский садкинотеатрфилармонияНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы