Ижевск отметился демаршем после игры «Дебатла» против Уфы

Допустим, молодой человек заканчивает университет и является перспективным специалистом. У нас множество госкорпораций, крупных айти-компаний, которые готовы достойно оплачивать его работу. Но зачастую получается, что на достойную зарплату устраивается не самый умный и талантливый, а тот, кто родственными связями или каким-либо другим образом связан с тем, кто принимает решение о трудоустройстве. Вот именно этот коррупционный и кумовской фактор мы считаем преступлением. Какие бы государство не создавало условия, это уходит «в молоко», и люди уезжают за границу,высказал свою позицию капитан Уфы.