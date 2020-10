Ижевск отметился демаршем после игры «Дебатла» против Уфы

В очередной игре ⅛ финала проекта «Дебатл» встречались команды Уфы и Ижевска. Тема диспута была определена как «Патриотизм и IT: стоит ли России бороться с «утечкой мозгов»?

Глава уфимской команды и по совместительству глава «Молодой Гвардии Единой России» в Башкортостане Оскар Лютов должен был убедительно доказать, что потеря IT-кадров — это преступление против Родины. Допустим, молодой человек заканчивает университет и является перспективным специалистом. У нас множество госкорпораций, крупных айти-компаний, которые готовы достойно оплачивать его работу. Но зачастую получается, что на достойную зарплату устраивается не самый умный и талантливый, а тот, кто родственными связями или каким-либо другим образом связан с тем, кто принимает решение о трудоустройстве. Вот именно этот коррупционный и кумовской фактор мы считаем преступлением. Какие бы государство не создавало условия, это уходит «в молоко», и люди уезжают за границу,высказал свою позицию капитан Уфы. Оскар Лютов подчеркнул, что не призывает закрыть границу и насильно держать в стране ценные кадры. Наоборот, нужно благоприятствовать в том числе созданию в России филиалов зарубежных компаний, чтобы перспективная молодежь имела широкое поле выбора без необходимости объезда за рубеж. Кроме того, вопрос тесно увязан с вопросами национальной безопасности — государство не должно зависеть от импортного программного обеспечения. Ижевску предстояло отстаивать точку зрения, что айти-сфера не имеет границ и недопустимо лишать человека права искать лучших условий для жизни и реализации своего потенциала. Капитан команды из столицы Удмуртии, преподаватель технопарка «Кванториум» Андрей Матюшечкин отметил, что проблема не в том, что специалисты уезжают, а в том, что обратно на Родину уже не возвращаются. Один из примеров — Юрий Мильнер. На заре Рунета он финансировал Mail.Ru Group, «Яндекс». Сейчас он живет за границей, но продолжает инвестировать в отечественные проекты. Разве его нельзя назвать патриотом и сказать, что он совершил какое-то преступление?привел представитель Ижевска пример «положительной эмиграции». Во втором раунде Ижевску необходимо было ответить на вопрос ведущего: есть ли в айти-сфере, изначально не признающей границ, место для патриотизма? В свою очередь, команда из столицы Башкирии должна была раскрыть подход, с помощью которого талантливых специалистов можно удержать в стране в условиях XXI века, когда запретительные меры фактически не работают. Третий раунд — череда взаимных вопросов и ответов. Тут разгорелась жаркая полемика — нужно ли требовать от выпускников вузов, обучавшихся на бюджетных местных, ответственности в плане использования народных денег на их образование. Позицией, что ты государству ничего не должен, подрываете саму суть государства. Это когда — люди собрались и распределяют деньги, собранные в виде налогов,заявил Оскар Лютов своему сопернику. Судьи по сумме баллов отдали предпочтение Уфе — 40 баллов против 34 у Ижевска. По категориям «аргументация», «полемика» и «артистизм» счет соответственно составил 15-11, 12-10 и 13-13. Полностью оценки экспертов можно посмотреть здесь (комментарий коммерческого директора компании «Зеленая точка» Андрея Репина) и здесь (комментарий депутата Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва, руководителя фракции ЛДПР Евгения Федяева). Интересно, что, узнав оценки, капитан ижевской команды насколько был разочарован поражением, что демонстративно покинул эфир, так что услышать его комментарий не довелось. В четвертьфинале Уфа будет состязаться с лучшим из игры вторых команд Белгорода и Волгограда. Остальные участники четвертьфиналов уже известны: состоятся поединки Казань — Ставрополь, Омск — Белгород и Оренбург — Тюмень. Подробный список всех участников, расписание игр и правила «Дебатла» можно посмотреть на странице проекта. Video: YouTube-канал "Город55"

