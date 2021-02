Навальный на «Четвертом» и кандидаты в мэры. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 3 февраля.

В Свердловской области сайт «Четвертого канала» из-за взлома транслировал расследование Алексея Навального о «дворце Путина». При попытке открыть страницу канала в интернете, пользователей перенаправляло на видео. Представители канала обнаружили проблему ближе к ночи 3 февраля. Они рассказали, что занимаются устранением. Вскоре сайт заработал в обычном режиме. На Урале сайт телеканала из-за взлома начал показывать расследование Навального В Екатеринбурге на Сибирском тракте произошло лобовое ДТП. Очевидцы сообщают, что при входе в поворот водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с Nissan Qashqai. Пассажиры «Лансера» получили повреждения — женщина госпитализирована с ушибом и травмой позвоночника, а мужчина находится в реанимации. У водителя Nissan диагностирован перелом колена. Всех пострадавших извлекали из автомобилей сотрудники МЧС. Серьезно пострадали три человека: в Екатеринбурге автомобиль вылетел на встречку В Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 334 новых случая COVID-19, из них 15 — в Нижнем Тагиле. В общей сложности в регионе коронавирус диагностирован у 71 479 человек, из которых 4 303 — тагильчане. За период со 2 по 3 февраля на Среднем Урале 337 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 152 подключены к аппаратам ИВЛ. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 079 летальных случаев, из них 16 — за минувшие 24 часа. В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 15 случаев COVID-19 В Екатеринбурге состоялся конкурс по выбору кандидатов на должность главы города. Комиссия оставила троих претендентов — главу Ленинского района Екатеринбурга Дмитрия Ноженко, исполняющего обязанности главы Екатеринбурга Алексея Орлова и депутата Законодательного собрания Свердловской области Михаила Зубарева. В течение пяти дней о результатах конкурса участники будут уведомлены в письменной форме. В Екатеринбурге комиссия по отбору определила трех кандидатов на пост главы города

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter