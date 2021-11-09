Подорожание овощей и введение бумажных QR-кодов. Итоги дня в Свердловской области

Власти предложили ввести бумажные QR-коды для тех, кто не пользуется интернетом. Бюджет Свердловской области привлек 9 млрд дополнительных средств. В Нижнем Тагиле появится новая «зеленая волна». Самые важные новости региона за 9 ноября — в итогах TagilCity.ru.

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