Подорожание овощей и введение бумажных QR-кодов. Итоги дня в Свердловской области

Подорожание овощей и введение бумажных QR-кодов. Итоги дня в Свердловской области
Подорожание овощей и введение бумажных QR-кодов. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 21:39ОбществоФото: 1MI
Власти предложили ввести бумажные QR-коды для тех, кто не пользуется интернетом. Бюджет Свердловской области привлек 9 млрд дополнительных средств. В Нижнем Тагиле появится новая «зеленая волна». Самые важные новости региона за 9 ноября — в итогах TagilCity.ru.

Власти региона заявили, что пока не собираются вводить QR-коды в общественном транспорте. Возникает вопрос: как вообще можно будет осуществить такие ограничения? Проверять каждого пассажира? Также на брифинге замгубернатора Свердловской области Павел Креков сказал, что QR-коды и другие ограничения будут отменены в регионе только в случае существенного снижения заболеваемости COVID-19.

Между тем, выдавать бумажные QR-коды вакцинированным людям поручил полпред УрФО Владимир Якушев, так как не все, особенно пенсионеры, зарегистрированы на сайте Госуслуг и имеют смартфоны. Правильное решение, вам не кажется?

Почти 9 миллиардов рублей смогли в 2021 году дополнительно привлечь власти Свердловской области в бюджет региона, в том числе и за счет Нижнего Тагила. В этом году бюджет региона составляет более 278 миллиардов рублей, при этом дефицит — более 40,5 миллиардов.

Администрация Нижнего Тагила тоже заботится о бюджете города. Публичные слушания по вопросу бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов состоятся 26 ноября. Предложения и рекомендации участников принимаются с 15 до 22 ноября в администрации города. Ранее рост бюджета Нижнего Тагила назвал одним из достижений на мэр города Владислав Пинаев на своем посту.

«Зеленую волну» обещают сделать для автомобилистов по дороге на Вагонку в Нижнем Тагиле. 26 новых светофоров будут установлены на улицах Красногвардейская, Южный подъезд, Фестивальная и Восточное шоссе с выездом на Верхнюю Салду. В 2020 году «зеленая волна» была организована в центре Нижнего Тагила, однако водители в соцсетях жалуются на «тупую» систему и пишут, что им все равно приходится стоять на перекрестках по 1,5 минуты.

Летний урожай овощей собран, однако цена на капусту в сентябре почему-то поднялась на 69% по сравнению с 2020 годом. Рост цен на овощи побил остальные продукты из перечня социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Значительно подорожали картофель, морковь и лук. Цены выросли почти на всю продуктовую корзину: молоко, яйца, курицу, муку. В регионе подешевели лишь соль, пшено и яблоки. То есть для сохранения семейного бюджета можно варить несладкую подсоленную пшенную кашу с яблоками.

Сюжеты:
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем ТагилеЭксклюзив
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы