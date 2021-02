Жуткие морозы и инаугурация мэра Орлова. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 10 февраля.

В Екатеринбурге впервые за 13 лет состоялась инаугурация нового мэра. Им стал врио столицы Урала Алексей Орлов. Последний раз такое мероприятие проводил Аркадий Чернецкий, все последующие главы Екатеринбурга от инаугурации отказывались. На мероприятии присутствовали предыдущие мэры Екатеринбурга, а также почетные граждане города. В Екатеринбурге впервые за 13 лет состоялась инаугурация нового мэра В Екатеринбурге бухгалтера из логистической компании пытается уволить работодатель из-за того, что она беременная. По ее словам, когда директор узнал о том, что девушка ждет ребенка, он устроил скандал. Мужчина предложил будущей маме уволиться по собственному желанию, либо обещал снизить ей зарплату. После конфликта девушке стало плохо. Ее на скорой помощи отвезли в больницу, где поставили диагноз «угрожающий выкидыш». Бухгалтер обратилась к юристам, в свердловскую прокуратуру и региональную трудовую инспекцию. После обращения прокуратура начала проверку соблюдения трудовых прав беременной девушки. В Екатеринбурге работодатель пытается уволить бухгалтера из-за беременности В Нижнем Тагиле врача-реаниматолога по пути на работу избил ревнивый муж коллеги. Медик подвозил женщину, а ее супругу это не понравилось. Инцидент произошел в мае 2020 года. Как только врач посадил коллегу в машину, дверь дернул ее муж и ударил его по голове. Затем нападавший залез на заднее сидение и начал бить оттуда реаниматолога по затылку. По словам сына врача, избитого сначала госпитализировали в больницу Нижнего Тагила с диагнозом «инсульт», а затем отправили на вертолете в Екатеринбург для экстренной операции. Мужчина две недели находился в коме, у него произошел отек легких и были повреждены дыхательные пути. Пострадавший перенес уже две операции по восстановлению дыхания, с окружающими он общается при помощи азбуки глухонемых. После избиения супруг медсестры остался на месте происшествия. В полиции он рассказал, что ударил врача несколько раз. Сын пострадавшего пояснил, что полиция несколько раз отказала в возбуждении уголовного дела, прокуратура обжаловала отказ и отправляла дело на доследование. Сейчас расследование проводится по ч. 1 статьи 115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью). Возможно, дело будет переквалифицировано на более тяжкое после нового судебно-медицинского заключения врачей. В Нижнем Тагиле врач-реаниматолог был избит по пути на работу В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение. 11 февраля в некоторых районах региона ожидается похолодание до -42 градусов. Снижение температуры до -34 градусов продержится до 13 февраля. Жителям региона рекомендуется соблюдать меры предосторожности. На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за 42-градусных морозов

