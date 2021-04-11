Скандал на УВЗ и стрельба из свадебного кортежа. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге на улицах города свадебный кортеж вечером 9 апреля устроил беспредел на дороге. Он ездил задним ходом, двигался с разворотами на «сплошной» и нарушал правила ПДД. На записи видеорегистратора можно увидеть, что на улицах происходила стрельба в воздух. Стреляли из одного из автомобилей свадебного кортежа, который ехал на улице Шевченко. В результате инцидент заинтересовал сотрудников местного ГИБДД. Теперь нарушитель будет привлечен к административной ответственности.