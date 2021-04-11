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Скандал на УВЗ и стрельба из свадебного кортежа. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 11 апреля.

Житель Краснотурьинска принял решение закончить жить самоубийством в прямом эфире «Вконтакте». Инцидент произошел в здании бывшего нахождения типографии. Перед своим поступком уралец попросил прощения и попрощался со всеми. Отмечается, что у него остались несовершеннолетние дети. На видеозаписи с места событий видно, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

В Нижнем Тагиле администрация «Уралвагонзавода» уволила защитника прав рабочих Александра Иванова. Руководство отказалось раскрывать подробности инцидента. Между тем мужчина планирует обжаловать решение в судебном порядке. Ранее он трудился сменным мастером в цеху и много лет рассказывал о проблемах на предприятии.

В Екатеринбурге на улицах города свадебный кортеж вечером 9 апреля устроил беспредел на дороге. Он ездил задним ходом, двигался с разворотами на «сплошной» и нарушал правила ПДД. На записи видеорегистратора можно увидеть, что на улицах происходила стрельба в воздух. Стреляли из одного из автомобилей свадебного кортежа, который ехал на улице Шевченко. В результате инцидент заинтересовал сотрудников местного ГИБДД. Теперь нарушитель будет привлечен к административной ответственности.

129 случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за прошедшие сутки. В общей сложности за весь период эпидемии выявлено 83 959 случаев коронавируса. В тяжелом состоянии в областных медучреждениях находится 281 пациент, из них 83 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 139 уральцев были выписали из больниц региона в период с 10 по 11 апреля. Общее число выздоровевших достигло 77 424 человека. 10 человек умерли на Урале за минувшие сутки. Всего зарегистрировано 2 838 летальных случаев.

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ЕкатеринбургНижний Тагил
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