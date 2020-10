Некачественная вода и «собачий ад». Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 11 октября.

В Нижнем Тагиле Роспотребнадзором была проведена проверка ООО «Водоканал-НТ», по результатам которой выяснилось, что питьевая вода в Верхне-Выйском гидроузле не соответствует требованиям санитарных правил. По данным за 2019 год, цветность составила 11,1%, окисляемость пермангантная — 99,8%. Согласно данным за январь–октябрь 2020 года, вода также не соответствовала нормативам по показателю окисляемость перманганатная. Теперь компания должна довести качество питьевой воды до соответствия гигиеническим нормативам и устранить нарушения до 25 мая 2021 года. Роспотребнадзор признал некачественной питьевую воду в Верхне-Выйском гидроузле В Свердловском Минздраве рассказали, в каком состоянии находится полугодовалая девочка из Карпинска, которую мама держала пол года в шкафу. По словам пресс-секретаря Минздрава, состояние ребенка удалось стабилизировать, девочка начала есть, она спит и играет. В Свердловском Минздраве рассказали о состоянии жившей в шкафу полугодовалой девочки В приюте для собак в Артемовском, по словам общественников, животные содержатся в «ужасных» условиях. По словам общественницы Оксаны, собак не кормят и не поят, из-за чего те умирают от обезвоживания и болезней. Активисты обратились за помощью по единому телефону службы спасения, на место прибыл следователь-дознаватель и судмедэксперт-криминалист, которые обнаружили на территории приюта закопанные трупы собак. На данный момент волонтеры планируют добиваться разрешения свободного входа на территорию, чтобы иметь возможность заботиться о животных и наблюдать за ситуацией. «Трупы среди живых»: активисты сообщили об издевательствах в собачьем приюте на Урале В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки было подтверждено девять случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии подтверждено 1976 случаев заражения. Свердловской области за прошедшие сутки было выявлено еще 209 случаев заражения COVID-19. Цифра продолжает расти. Всего за время пандемии заболели 31 124 человека. Из больниц по выздоровлению за сутки выписано 145 пациентов, всего вылечившихся 23 051 человек. Также подтверждено пять летальных случаев. В общей сложности с начала пандемии вирус унес жизни 651 свердловчанина. В Свердловской области за сутки выявлено более двух сотен случаев заражения COVID-19

