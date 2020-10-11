Некачественная вода и «собачий ад». Итоги дня в Свердловской области

В приюте для собак в Артемовском, по словам общественников, животные содержатся в «ужасных» условиях. По словам общественницы Оксаны, собак не кормят и не поят, из-за чего те умирают от обезвоживания и болезней. Активисты обратились за помощью по единому телефону службы спасения, на место прибыл следователь-дознаватель и судмедэксперт-криминалист, которые обнаружили на территории приюта закопанные трупы собак. На данный момент волонтеры планируют добиваться разрешения свободного входа на территорию, чтобы иметь возможность заботиться о животных и наблюдать за ситуацией.